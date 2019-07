HARO El Haro disputa hoy frente al Varea su segundo partido amistoso de pretemporada El blanquinegro Medrano observa a su compañero Duro. :: S. TERCERO En el encuentro, que se juega a las 20.00 horas en el barrio logroñés, podrían debutar Elías e Ibáñez DIEGO MARÍN A. Miércoles, 31 julio 2019, 14:17

El Haro disputa hoy su segundo partido amistoso de la pretemporada, después del jugado el sábado en La Salera y en el que ganó al Náxara por 1-3, y antes del Trofeo Luis de la Fuente que celebrará el sábado en El Mazo frente al que será su primer rival oficial en la Segunda División B, el Bilbao Athletic. Los blanquinegros se enfrentan al Varea en el campo municipal del barrio logroñés a las 20.00 horas.

Mientras el entrenador del Haro, Aitor Calle, sigue haciendo pruebas y dedicando estos encuentros a acoplar la plantilla, el Varea buscará ponerse a punto cuanto antes para defender el título de la Copa Federación que conquistó la pasada temporada. Como principales novedades el equipo logroñés, que viene de perder 1-2 contra el filial de la Real Sociedad, cuenta con Cordovín (Valvanera) y Madalin (La Calzada).

En las filas del Haro podrían debutar el guardameta Imanol Elías y el defensa Javier Ibáñez, los únicos que no jugaron en La Salera frente al Náxara. En el caso del portero navarro, aunque estaba convocado y se ejerció, no saltó al campo por su reciente incorporación, y es que había llegado al equipo el jueves. Y en el caso del defensa alavés, tal y como contó el entrenador del Haro, no jugó por precaución, al sufrir una inflamación en la rodilla, aunque también estuvo en Nájera, pero en la grada.

Por otra parte, el Club Haro Deportivo hizo oficial ayer la incorporación del lateral izquierdo riojano Edu Medrano, de 21 años, cedido por la UDL Promesas.