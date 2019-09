HARO DEPORTIVO El Haro deja escapar al Unionistas Josua y De la Nava saltan en busca del balón, en una acción del partido de ayer entre Unionistas y Haro. :: la gaceta Los de Calle encerraron a su rival en la primera media hora pero llegó al descanso 2-0 abajo R. ALONSO-BARTOL SALAMANCA. Lunes, 16 septiembre 2019, 09:08

La competición de bronce empezó para el Haro Deportivo hace varias semanas, aunque la que para muchos es su liga no arrancó hasta ayer, ante el Unionistas. A dicho partido, el equipo llegaba con cuatro puntos, conseguidos contra aspirantes a los puestos de 'play-off' como la UD Logroñés y el Burgos. Tenían un colchón con respecto a varios de sus rivales directos, entre ellos el Unionistas, que llegaba al duelo sin puntuar todavía. Y después del partido, los pupilos de Roberto Aguirre se quedan a solo un punto de los jarreros, dejando muy claro que esta campaña no ha hecho más que comenzar.

0 0

Como si quisiera marcar territorio, el equipo locatario salió con mucha intensidad al terreno de juego, y en poco más de un minuto ya había tirado dos veces a portería. Desde lejos, eso sí. El primero, de Portilla, acabó en córner, y a la salida del mismo Góngora envió su golpeo demasiado alto. Ese ímpetu duró poco, y el Haro Deportivo fue encerrando al Unionistas, aunque para ello se basara en los disparos desde fuera del área.

Unionistas Brais; Piojo, Pedro López, Zubiri, Góngora; Javi Navas (Mathieu, m. 66), Ribelles, Portilla, Álvaro Romero (Guille Andrés, m. 82); De la Nava y David Grande (Iván Garrido, m. 60). Haro Deportivo Imanol; Kevin (Ibáñez, m. 79), Armando, Simón Lecea, Óscar Loza (Ibra, m. 87); Joseba (Txema Pan, m. 79), Josua, Facu, Aimar; Valiño y Mikel Bueno. Árbitro Ferrol Muñiz (Comité gallego). Amonestó con tarjeta amarilla a los locales David Grande y De la Nava y a los visitantes Armando, Aimar, Óscar Loza, Valiño y Kevin. Goles 1-0, m. 33, Ribelles. 2-0, m. 37, David Grande. 2-1, m. 62, Mikel Bueno. Incidencias Anexos Helmántico-Pistas Municipales. 1.200 espectadores.

Facu Ballardo y Mikel Bueno lo intentaron primero, y Kevin Calle dio el primer aviso serio con un remate cruzado que se marchó cerca del poste defendido por Brais. Aimar afinó algo más la puntería con una volea que despejó de puños el guardameta. Y recién superado el ecuador de esa primera mitad, por fin lo probó el Haro dentro del área rival, aunque el cabezazo de Joseba García después de un centro desde la derecha se marchó desviado por muy poco.

Los salmantinos marcaron dos goles en cinco minutos y supieron mantener el resultado hasta el finalMikel Bueno logró, con un disparo de media distancia, el tanto del honor para el Haro

Unionistas aguantó con sufrimiento los mejores minutos de su rival, y en cuanto pudo encarriló el encuentro. Avisó en un primer momento David Grande, con un contragolpe en el que partió desde su propio campo. Utilizó el delantero el cuerpo para ganar la posición, se plantó delante del guardameta rival, pero estrelló su disparo en el cuerpo de un certero Imanol.

Muy cuesta arriba

Quien no perdonó, solo un minuto más tarde, fue Ribelles, al cabecear al fondo de las mallas una falta que sacó desde la medular Portilla. Fueron los mejores minutos del Unionistas, y el bando salmantino lo aprovechó para salir de ellos con una buena renta. De nuevo el delantero David Grande se quedó solo ante Imanol, y no llegó a rematar porque Armando le derribó dentro del área. El delantero madrileño marcó desde los once pasos, y ponía el partido muy de cara poco antes del descanso.

Los dos goles en contra después de ser superior a su rival hicieron daño al Haro, que hasta que no se cumplió la hora de partido no volvió a acercarse a la portería defendida por Brais.

Y la primera vez que lo hizo, fue con un tímido cabezazo que, por si fuera poco, estaba invalidado por fuera de juego. Antes, nada más regresar de los vestuarios, el Unionistas estuvo a punto de rematar el choque, pero en boca de gol otra vez David Grande, una de las figuras del encuentro, cabeceó fuera un gran centro de Javi Navas.

Y en cuanto tuvo una opción, el conjunto blanquinegro volvió a meterse en el partido. En una jugada aislada, Mikel Bueno se plantó en la frontal del área, y se sacó un zapatazo que convirtió en gol tras tocar el balón en el larguero de Brais. Gracias a ese tanto, los visitantes volvieron a encerrar al equipo salmantino en su campo, como ya habían hecho en la primera media hora del encuentro.

La sensación de peligro que vivía el Unionistas no se traducía en grandes ocasiones del cuadro visitante, salvo un cabezazo de Pan ya inmersos en el tiempo añadido. Un testarazo que blocó correctamente Brais. El guardameta gallego evitó el empate y sus compañeros impidieron que el bloque jarrero volviera a tener el balón de nuevo, certificando la derrota del equipo riojano, la segunda de un curso que acaba de comenzar.