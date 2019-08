Fútbol | Segunda B El Haro busca mantener su imbatibilidad ante el San Ignacio, un Tercera vasco Loza se lamenta en el partido ante el Alavés B. / B. Sáenz del Castillo /E.C. David Subías, defensa central de 20 años procedente del Aragón, se incorpora al Haro en período de prueba ÓSCAR SAN JUAN Sábado, 10 agosto 2019, 09:21

El Haro Deportivo vuelve a El Mazo para disputar su quinto partido de pretemporada. A las 11.30 horas de hoy, el club jarrero se enfrentará al San Ignacio, equipo que milita en la Tercera División vasca, y que jugó esta campaña la fase de ascenso a Segunda División B.

Ambos equipos se mantienen invictos en este periodo estival, y se prevé un partido competido en el feudo blanquinegro. Los del Barrio de Adurza vienen de ganar al Náxara (0-1) en La Salera, mientras que el Haro venció el pasado miércoles por el mismo resultado en Ibaia al Alavés B. El club jarrero, además de Monterde, que sigue con su rutina específica de entrenamiento, no podrá contar en el partido de hoy con Pirri.

El defensa se lesionaba durante el último partido, y aunque la lesión no parece de gravedad, hasta que no se someta a las pertinentes pruebas médicas, no podrá saberse el alcance exacto de la lesión.

Otros jugadores como Kevin Calle, Josua, Aimar, Arana o Joseba, que no jugaron por pequeñas molestias físicas contra el Alavés B, serán duda hasta el último momento. Aitor Calle señala que «el San Ignacio, que es el segundo filial del Alavés, tiene muy buenos jugadores, y es una buena prueba para nosotros».

Subías, a prueba con el Haro

Por otras parte, el que sí jugará en el partido de hoy es David Subías, defensa central de 20 años que llega después de haber rescindido contrato con el Deportivo Aragón, equipo filial del Real Zaragoza. Subías es un jugador, que como señala Calle, también puede ocupar la posición de mediocentro defensivo y que llega al club jarrero a prueba durante las próximas semanas. Calle ha indicado a este medio que la idea es darle minutos en el partido de hoy, debido a que ha hecho la pretemporada completa con el Aragón, y el objetivo es ver en acción al joven jugador aragonés. Subías, que ha jugado en la selección española sub 19 cuando su entrenador era el jarrero Luis de la Fuente, tuvo que pasar hace dos años por el quirófano al fracturarse la clavícula, circunstancia que frenó su evolución, y que ahora ve como el Haro le brinda una nueva oportunidad.