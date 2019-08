Segunda B | Haro Deportivo El Haro afronta en Laguardia su penúltima prueba, ante el Aragón Óscar San Juan Aitor Calle no recupera a los lesionados pero podrá contar con Monterde y completará la convocatoria con jugadores del filial Ó. SAN JUAN Miércoles, 14 agosto 2019, 08:03

Penúltima prueba para el Haro Deportivo antes de afrontar el debut en Campeonato de Liga de Segunda División B. El club jarrero se enfrenta hoy a partir de las 19.00 horas al Aragón, equipo perteneciente a la Tercera División aragonesa.

El encuentro se disputará en el campo de césped natural de la localidad alavesa de Laguardia, hecho que cumple los deseos del entrenador del Haro. Aitor Calle y su cuerpo técnico diseñaron una pretemporada donde los partidos a domicilio fueran disputados sobre hierba natural, algo que será habitual en la mayoría de salidas que tenga el conjunto blanquinegro esta campaña.

El Haro jugará su sexto encuentro preparatorio, y aunque continúa invicto en este periodo estival, plantilla y cuerpo técnico mantienen el discurso de que los resultados positivos que se están cosechando durante la pretemporada, no son indicativos de lo que ocurra durante la liga.

Calle no podrá recuperar para el partido de hoy a futbolistas que no jugaron la semana pasada contra el Alavés B y el San Ignacio, como Joseba, Arana, Josua o Kevin Calle. Tampoco estará ni lo hará el sábado contra el Gernika Pirri, lesionado. Sí podrá disputar sus primeros minutos Monterde, que sigue con su puesta a punto. La convocatoria se completará con jugadores del filial. El técnico también dispondrá de la penúltima oportunidad de ver a los jugadores que están en periodo de prueba, como los defensas Martín y Subías y el interior Ander Alday. Calle debe decidir si opta por el central jarrero o por el atacante catalán, ya que los dos no tienen sitio en el equipo debido a que al club solo le queda una ficha sénior, y ambos jugadores tienen más de 23 años.