El Haro afronta el final de la pretemporada Ander Alday recorre la banda de El Mazo durante el partido contra el San Ignacio. :: DONÉZAR El club jarrero jugará esta semana contra el Deportivo Aragón y el Gernika | Aitor Calle decidirá en los próximos días cuál es la plantilla definitiva, y cuál es el futuro de jugadores como Martín, Alday, Subías o Urrecho ÓSCAR SAN JUAN Lunes, 12 agosto 2019, 07:53

A 13 días para que comience el campeonato de liga, el Haro Deportivo afronta esta semana sus dos últimos partidos de pretemporada. El miércoles jugará en Laguardia contra el Deportivo Aragón, equipo filial del Real Zaragoza, y que milita en la Tercera División aragonesa, y el sábado en El Mazo a partir de las 11.30 horas, se enfrentará al Gernika, conjunto que ha descendido esta campaña a la Tercera vasca.

De momento, si las sensaciones fueran reflejo de los resultados, las del Haro serían inmejorables. Cuatro victorias ante el Náxara (1-3), Varea (1-2), San Ignacio (0-2), Alavés B (0-1), y un empate (1-1), contra el Bilbao Athletic, a priori, uno de los equipos más potentes de la categoría de bronce del fútbol español. Sin embargo, Aitor Calle repite después de cada partido que los resultados en este periodo estival no son importantes, y que no tienen nada que ver con lo que sucederá durante la temporada.

De hecho, el técnico vizcaíno tiene ahora mismo la difícil tarea de terminar de confeccionar la plantilla. En estos momentos, el Haro Deportivo cuenta con 18 jugadores con ficha, tres jugadores a prueba, que son el defensa central jarrero, Martín, el recién llegado, David Subías, procedente del Deportivo Aragón, y el interior Ander Alday. A estos jugadores hay que sumar los canteranos Mario Urrecho e Iván Ruiz.

No es de extrañar que en el periodo de pretemporada, los jugadores, sobre todo los que aún no disponen de ficha, quieran convencer a su entrenador con buenas actuaciones durante los partidos. Este es el caso de jugadores como los mencionados anteriormente.

Es complicado hacer una valoración de Subías, que solo ha completado un entrenamiento con el Haro, pero futbolistas como Martín y sobre todo Alday y Urrecho, están siendo de los más destacados en pretemporada. Estos dos últimos han marcado dos tantos cada uno. Lo hicieron en el primer partido de pretemporada en La Salera contra el Náxara, y lo hicieron el pasado sábado en El Mazo contra el San Ignacio. Aitor Calle, tras el partido contra el segundo filial del Alavés, declaraba: «Estoy muy contento con la participación de estos jugadores en pretemporada. Están haciendo las cosas muy bien, y de eso se trata, de que todo el mundo sume». A lo que añadía: «Ahora falta lo más difícil, que es tomar decisiones para ajustar la plantilla», algo que según señala Calle, sucederá en breve.

El deseo del míster es disponer de una plantilla con 19 ó 20 fichas, y completar el equipo con jugadores del filial. Aquí entrarían por ejemplo Mario Urrecho o Iván Ruiz. Teniendo en cuenta que el club tiene que acometer el fichaje de un central, Alday podría ocupar la ficha número 20 y cerrar el ataque del club jarrero.

Sin embargo, esto generaría otro problema para Aitor Calle. De las 18 fichas que el Haro tiene ocupadas, 15 pertenecen a jugadores en edad sénior, es decir, el club solo podría acometer un fichaje más fuera de las fichas sub 23. Tanto Martín como Alday tienen ficha sénior, y por lo tanto, ambos jugadores no podrán fichar siempre y cuando no se produzca ninguna baja de las otras 15 fichas sénior. En este sentido, lo que es seguro es que uno de los dos se quedará fuera. En esta decisión podría influir la llegada de David Subías, jugador de 20 años y que de convencer a Calle, entraría como central en la plantilla del Haro abriendo las opciones de Alday. Otra de las posibilidades es que Aitor Calle opte por Martín, y sea Urrecho quien complete el ataque del Haro.

Dos partidos de preparación le restan al Haro, y este será el tiempo que tiene Aitor Calle para decidir y rematar la lista definitiva.