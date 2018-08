«Hablar de ascenso antes de empezar es ridículo» El técnico Sergio Rodríguez da órdenes a sus jugadores en el Mundial'82. :: díaz uriel El técnico riojano asegura tener «una idea de once perfilada» pero que debe «terminar de madurar» Sergio Rodríguez Entrenador de la Unión Deportiva Logroñés VÍCTOR SOTO LOGROÑO. Viernes, 24 agosto 2018, 11:17

Sergio Rodríguez encara su segunda temporada completa como técnico de la Unión Deportiva Logroñés. En la primera no se consiguieron los objetivos. En ésta, el entrenador riojano prefiere ni hablar de ellos... por el momento. Se respira ilusión en el entorno blanquirrojo después de una pretemporada brillante, pero no pasan de ser pruebas. La de Durango de mañana es el examen que hay que superar, el que da puntos y permite engordar el sueño.

Rodríguez es claro: «Nos gusta que la gente se ilusione pero estamos con los pies en el suelo. Ahora empieza lo que es de verdad, donde todo cambia mucho». La Cultural, un recién ascendido, es el primer bache del camino. Restarán 37 más. «En pretemporada se hacen muchas pruebas y en la competición se aprieta los dientes y se complica todo. Nadie va a poner las cosas fáciles y cada partido va a ser difícil. No pensamos que vamos a ganar con facilidad. Vamos a tener que trabajar mucho y con el tiempo veremos dónde estamos», incide.

El vizcaíno es un equipo «con una identidad parecida» a la de la UDL. «Quieren ser protagonistas con el balón. Además, han mantenido a la mayor parte de la plantilla y en su campo están muy adaptados, lo controlan muy bien. Nos pondrá las cosas difíciles, independientemente de que acaben de ascender. Llegan con ilusión y ante su gente tras el ascenso, así que habrá que estar al 100% para conseguir puntos», sintetiza el entrenador.

En el campo de Tabira se verá la primera apuesta del técnico. «Ya tenemos en la cabeza, con ciertas dudas, no por el rival sino porque tenemos jugadores que han hecho muy bien las cosas y nos las han generado. La primera convocatoria empieza a ser difícil porque tenemos que descartar a algún futbolista y el elegir el once inicial también será complicado. Pero es nuestra responsabilidad, es nuestro trabajo y tenemos que asumir las decisiones. Queremos que los jugadores entiendan que son todos importantes, que un día les tocará a unos y otros, a otros. Queremos contar con todos», analiza.

No especificó, como es habitual, que decidirá en la delantera, ni en la portería ni en el eje de la medular, por ejemplo: «Tenemos perfilada la idea. Hay que terminar de madurarla».

Con dos jugadores por puesto y una plantilla muy completa y competitiva, la palabra ascenso vuelve a aparecer en el horizonte. Pero Rodríguez la despeja de un plumazo: «Hablar de ascenso y de 'play off' antes de empezar me parece ridículo. Vamos a ir día a día. Veo a la plantilla ilusionada, con muchas ganas de que salgan las cosas bien y para eso, hay que trabajar duro. Y que, en momentos puntuales, te acompañe la suerte, el acierto. Pensar en 'play off' y ascenso nos puede volver locos. La temporada es una carrera de fondo».

La UDL volverá a apostar por un fútbol combinativo pero siempre adaptado a las necesidades. «Intentamos jugar bien y eso no es tener más la pelota, sino hacer lo adecuado en cada momento. Tenemos un equipo que puede hacer varias cosas. No queremos ser preciosistas, buscamos la practicidad. En función de los jugadores que tenemos hay una vía que consideramos mejor para sacar los puntos. Pero hay otras vías», analiza el técnico.

Rivales complicados

Como en cada pretemporada resulta obligado hablar de los rivales y del mercado, que se cierra el 31 de agosto. En la primera cuestión, el míster sabe quiénes deberían, por nombre, estar en lo más alto: «El Racing ha hecho un esfuerzo muy importante, con jugadores hasta de Primera. También el Mirandés, por presupuesto y entidad. O el Barakaldo, que ha hecho una plantilla nueva, pero compite. Será una categoría complicada porque todos los equipos se refuerzan. En Segunda B no hay grandes diferencias», sentencia. «Hay equipos que no parten con la vitola de favoritos y están arriba y al revés. La competición pondrá a cada uno en su lugar».

Y, respecto al mercado, las puertas no están cerradas, aunque con condiciones: «Hasta que no termine el mercado no vamos a asegurar que la plantilla está completa, pero con lo que tenemos estoy muy contento. No creo que necesitemos nada más. Pero siempre surgen cosas y, si entendemos que nos viene muy bien, lo aprovecharemos»