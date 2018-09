«Haber pasado la eliminatoria hace que lleguemos con optimismo» «Si nos dicen hace días que tenemos tantos partidos hubiésemos deseado jugarlos», comenta Miguel Sola Entrenador del Calahorra S.M. CALAHORRA. Domingo, 9 septiembre 2018, 00:57

El técnico del Calahorra asume las dificultades del calendario pero la confianza en que sus jugadores se han recuperado en óptimas condiciones le permite mirar este partido con una sonrisa.

-¿Ha podido recuperarse el equipo en estos días?

-El hecho de haber pasado la eliminatoria hace que lleguemos con optimismo y con esa alegría de ganar. El equipo está bien y el descanso del jueves ha servido para recuperarse de cara a intentar dar la batalla en estos partidos que son pequeñas guerras en las que hay que estar físicamente al cien por cien.

-Las rotaciones son obligadas por el calendario...

-Hay que repartir los esfuerzos. Tenemos una plantilla muy compensada donde todos se llevan poco, por lo que le doy especial importancia a la frescura del jugador. No pueden estar todos porque no hay esa posibilidad pero en general van a jugar todos los que no estuvieron el otro día. Si nos dicen hace quince días que tenemos tantos partidos hubiésemos deseado jugarlos, ahora hay que afrontarlos con la mayor disposición de intentar ganar todo lo que juguemos.

-Tres partidos e invictos, el rival tendrá respeto...

-Al final cada partido es una historia, nosotros tenemos que jugar concentrados, haciendo las cosas bien, respetando al contrario... Hay que estar físicamente y mentalmente bien.

-Hacerse fuertes en casa es una de las claves de la temporada.

-Jugamos en nuestro campo y tenemos que sentirnos arropados por nuestra afición. No todos los equipos tienen la afición que tenemos nosotros, que nos apoyan durante todo el partido y eso es fundamental. Que el jugador se sienta cómodo, que en momentos de dificultad esos ánimos le levanten y entre todos podamos conseguir ganar. Es importante hacerse fuertes en casa y estar unidos con la afición.

-¿Qué tipo de equipo es el Gernika?

-Es un equipo que juega con mucha intensidad pero que a la vez cuenta con muy buenos futbolistas. Está asentado en la categoría, sabe a lo que juega, agresivo, con buenas condiciones a balón parado... Como en todos los partidos hay que estar muy atentos, concentrados y hacer las cosas bien para poder ganar.