ME GUSTA LO QUE VEO

Para que no haya dudas, me gusta esta UD Logroñés. A partir de aquí, discrepamos porque en esta ciudad somos mucho de poner obstáculos a quienes llegan desde abajo, a quienes intenta triunfar en su casa o de no decantarse para evitar salpicaduras molestas.

Esta UD Logroñés sabe a lo que juega. Fútbol más o menos brillante, pero entiende la exigencia. La entiende, la cumple y, además, la solventa exitosamente. Aun así, seguiremos hablando de si Miguel es portero o no para el equipo; de si Sergio Rodríguez es el técnico adecuado; de si Pablo Bobadilla debe jugar o no; de por qué hay tanto jugador canterano en el equipo o por qué los fichajes de verano esperan su oportunidad en el banquillo. Todo es debatible, salvo los números.

No recuerdo ningún entrenador cuyos equipos jueguen muy bien a fútbol, pero que no ganan y sigan dirigiendo. Si recuerdo a técnicos que no practican un juego tan bonito, pero ganan y continúan en el negocio. Depende de lo que mires y, sobre todo, de lo que quieras ver. Y lo que veo me gusta. La UDL es un equipo más práctico y por eso suma muchos puntos.

Deslumbró en pretemporada y se atascó en las primeras cinco jornadas. En aquellos cinco partidos marcó un gol, al Barakaldo, encajó cinco y sumó tres puntos. Nueve encuentros después no queda ni rastro de aquel germen que florecía enfermo. Apunten. 22 puntos sumados de 27 posibles. Ha perdido un partido, en Lejona, y ha empatado otro, en Lezama. A ellos une siete victorias. Ocho partidos en los que ha encajado 2 goles y ha marcado 11. En sus 14 compromisos solo Barakaldo, Sporting, Calahorra y Lejona han logrado superar a Miguel. En los últimos 9, el Lejona. En los otros 8, portería a cero. Fundamental para entender una categoría en la que sobra con ganar por la mínima. Y si no encajas, con un gol es suficiente. Ayer, a balón parado. Vale igual que los logrados ante Gernika u Oviedo. Por eso me gusta esta UDL, por su riqueza, versatilidad y seriedad. Jugar bien nunca te dará en este negocio lo que te aporta ganar. Y, además, ¿qué es jugar bien?