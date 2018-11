«Gritamos porque estamos contentos; hemos dado la vuelta a la situación» Sergio Rodríguez. :: l.r. El preparador destaca la lectura que hicieron sus hombres y confía en que su trayectoria se vea respaldada y se comience a ver el vaso medio lleno OVIEDO. Lunes, 19 noviembre 2018, 13:29

No la expresó abiertamente, pero se podía intuir la alegría en el rostro de Sergio Rodríguez. Su comparecencia fue un halago continuado al comportamiento de sus jugadores.

- Han ganado fuera y, además, un partido importante. ¿Han demostrado hoy (por ayer) muchas cosas?

- Importante, como el del próximo sábado. El Oviedo ha demostrado en este primer tramo de la liga que es un buen equipo, dominador y que genera mucho. Viendo todo esto, es muy importante sacar los puntos aquí.

- ¿Qué es lo más le ha gustado del partido?

- Ha habido dos partes. En la primera hemos tenido el control del juego, que no del balón. Sabíamos que no quitaríamos el cuero al rival durante todo el partido, pero hemos defendido bien, hemos salido por ambos lados, hemos buscado el contragolpe... Hemos generado varias situaciones de gol y hemos marcado. Hemos dado siempre una sensación de peligro. En la segunda parte hemos querido repetir, sabiendo que ellos arriesgarían más. Teníamos claro que preferíamos que nos centrasen desde las bandas que dejarles jugar entre líneas, porque ahí tiene gente muy rápida y dinámica. Queríamos generar alguna jugada, lo hemos logrado en algún momento, pero la verdad es que hemos tenido poco el balón. Hemos sabido sufrir y el equipo sabido leer el partido.

- Se ha escuchado gritar al vestuario al acabar el partido. ¿Para celebrarlo o para quitarse tensión?

- Creo que los jugadores ven que estamos creciendo, que estamos en un buen momento. Además de crecer como grupo, también lo estamos haciendo a nivel individual. Estábamos muy mal y hemos dado la vuelta a la situación. Es un grito porque estamos muy contentos por ganar en Oviedo, pero tenemos los pies en el suelo. La experiencia de otros años nos dice que en cuanto sacas pecho te lo meten para adentro.

- Alcanzan los 22 puntos y parece que se acaba con ese déficit. Comienza a sonar bien la cifra.

- La hemos equilibrado después de un inicio horrible. Si hubiésemos sumado tres puntos más en los cinco primeros encuentros,... fíjate. Ahora bien, tenemos claro que esto es una carrera de fondo. No puedes llegar arriba rápidamente, porque hay una gran igualdad. Quien sea más fuerte psicológicamente, aguantará.

- Ha jugado con Olaetxea y Salvador de nuevo. ¿Le ha conquistado definitivamente el doble pivote?

- Cuando juega Andy también lo hacemos en ocasiones. Hemos jugado con una línea ofensiva muy atrevida, con cuatro jugadores atacantes. Era un partido de distancias y Lander y Carles son capaces de tener mucho recorrido y ajustarse.

- Noveno compromiso con la portería a cero. ¿Es la UDL un equipo más práctico que espectacular?

- Si quieres estar arriba es fundamental mantener la portería a cero, sobre todo si no marcas muchos goles. No encajar siempre te da la opción de ganar o empatar. No sé si somos prácticos, pero siento que leemos bien los partidos, que hemos entendido que todos los rivales son complicados y que no vamos a tener siempre el balón. Nos adaptamos al equipo que tenemos. También es verdad que si tienes la pelota no te atacan.

- ¿Es éste un triunfo para que vuelvan a creer en el equipo?

- Ojalá anime a la gente a creer en nosotros. Nosotros creemos mucho en el equipo y estamos convencidos de su potencial. Ahora bien, si la gente piensa que vamos a ganar con facilidad, está equivocada. Si estamos muy bien, sufrimos en los partidos y si nos relajamos, perdemos. Ésta es la línea y ojalá la gente se acerque más a nosotros, que vean el vaso medio lleno y no medio vacío... Los chicos han salido de una situación increíble. Cuando comienzas una temporada como la nuestra, lo normal es que sea un año de altibajos e incluso te metas en los puestos de atrás. Al menos, le deberíamos dar ese punto de confianza, aunque la gente es libre.