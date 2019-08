Gorka Pérez completa parte del entrenamiento con el equipo E.M. LOGROÑO. Martes, 27 agosto 2019, 07:58

La de ayer fue una jornada tranquila para la primera plantilla de la UD Logroñés. Como es habitual los lunes después del partido, los futbolistas titulares en Ibaia disfrutaron de un trabajo de recuperación.

Mientras, Sergio Rodríguez continuó la sesión con el resto de jugadores durante más tiempo. Primero sin porteros, y luego con trabajo de portería incorporado.

La única novedad del lunes fue la presencia, aunque no fuera durante toda la sesión, del defensa Gorka Pérez. El vizcaíno no pudo entrenarse el sábado debido a un proceso febril. Por ese motivo la convocatoria de Sergio Rodríguez incluía 19 jugadores, a la espera de conocer la evolución del central. Finalmente no pudo jugar y Gorka Pérez fue el descarte, en este caso obligado, de la citación.

Según tenía previsto el club, la plantilla disfruta hoy de la jornada de descanso semanal. Y a partir de mañana comenzará a preparar el derbi regional del próximo domingo en Las Gaunas, frente al Haro, encuentro que se disputará a las 19.00 horas. Si los blanquirrojos llegan necesitados de su primera victoria, de la misma manera el Haro buscará estrenarse en la categoría después de la dura derrota en casa frente al Athletic B (1-4).