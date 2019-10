«Nos genera tristeza que nuestra afición no pueda estar en Tajonar» El entrenador Sergio Rodríguez durante el encuentro entre la UDL y el Salamanca-UD / María Martín Serna Segunda B | UDL El entrenador de la UDL, Sergio Rodríguez, ha informado este viernes de la situación del equipo que tiene un objetivo claro: progresar y seguir creciendo JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Logroño Viernes, 4 octubre 2019, 11:03

La victoria marca, define, decide. La UD Logroñés se ha instalado en ella y no quiere apearse. Es un estado de felicidad, el anhelo de cualquier deportista. Sergio Rodríguez lo sabe por experiencia propia y por ello insiste en el camino hacia la misma. No hay lugar para la relajación. «Las victorias nos deben impulsar hacia el crecimiento y la mejor», advierte con la fe puesta en alcanzar la cuarta en Tajonar.

«Es una semana más», adelanta en su discurso sosegado. «La victoria ya ha pasado», recuerda. «Afrontamos la semana con el mismo rigor de siempre. La victoria profundiza en la confianza, pero es una semana más», sentencia, aunque no es una más, sino que concluye sesgada. «Nos genera tristeza que estando tan cerca, nuestra afición no pueda estar allí», indica sobre la decisión de Osasuna de prohibir el acceso a los aficionados blanquirrojos.

De la primera reflexión a la segunda, la que desentraña la dificultad del rival. Filial. Con defectos y virtudes. La doble cara es una de ellas. «Osasuna se está mostrando en casa como un equipo contundente que además protagoniza alguna goleada. Es muy sólido, muy efectivo y muy complicado», apunta el preparador. «Es un conjunto con mucha correa, con gente joven, pero a su vez con experiencia en la categoría. Estuvieron hace dos años y han crecido a nivel personal. Domina prácticamente todas las facetas: puede llevar la iniciativa del juego, pero también buscar el contragolpe. En casa, como he dicho, son muy efectivos», insiste.

La enfermería blanquirroja Santos sigue en el dique seco

En suma, un conjunto con recursos. Como todos. Rodríguez ve en su comportamiento tan diferente a tenor de su condición de local o visitante su principal «defecto» (entre comillas matiza). «Más allá de eso, no voy a hablar de defectos. Hemos observado algunos detalles y hemos encaminado la semana para buscar cómo hacerles daño y también para cuidarnos de aquello en lo que son más fuertes», señala.

Así, los blanquirrojos han preparado diferentes escenarios futbolísticos. «No creo que sea un partido de juego directo y sí más de transiciones. Dentro del encuentro habrá varios, que estarán condicionados por el marcador», comentaba, si bien entre esos condicionantes no incluye el rectángulo de juego. «El campo es normal y esperamos que esté bien», añade

Sergio Rodríguez descarta para este compromiso a Miguel Santos. De los demás prefiere no hablar. Pistas, las justas, aunque hay hombres como Jaime Paredes que llegan al límite a este encuentro, si es que llega. «Hay varios con molestias. Santos no estará, pero el resto tiene opciones. Hasta mañana sábado no diremos nada. Ousama tiene una pequeña molestia y también está bien. Jaime ya ha se entrenado con el grupo», apunta escuetamente.

Al final, el técnico regresa al inicio: la victoria. No quiere que las tres vividas paralicen al bloque. «Debemos seguir creciendo y mejorando. El objetivo es progresar. Todavía hay gente que necesita adaptarse. Si por ganar tres partidos seguidos nos quedamos ahí... No. Si quieres estar arriba debes mejorar. Las victorias nos deben impulsar hacia el crecimiento y la mejora», arenga.