UD LOGROÑÉS Las Gaunas descubre a Pedrito El jugador cedido por el Villarreal apenas ha tenido minutos, aunque con el fútbol mostrado el domingo llama a las puertas de la titularidad | El alicantino se presentó el domingo ante su afición, tras tres participaciones lejos de Logroño, y no pasó desapercibido JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Logroño Jueves, 28 marzo 2019, 07:26

Las Gaunas descubrió el domingo a Pedrito y Pedrito descubrió Las Gaunas. Llegó en enero procedente del Villarreal, club al que sigue perteneciendo. Apenas había jugado unos minutos en tres partidos anteriores, todos ellos lejos de Logroño. Así que el domingo pisó por primera vez el césped del Municipal. Y no pasó desapercibido. Ni por su movilidad ni por esa pena máxima que el madrileñó Gálvez no pitó. «Me pisa, me derriba y es penalti», asevera. Actuaciones como la protagonizada ante el Leioa hacen que llame a la puerta del once de la UDL.

«Pedrito ha estado muy bien. Es es muy desequilibrante en ciertos partidos y esperamos que lo sea también en otros. Ha estado bien y en esa línea debe seguir», decía Sergio Rodríguez el domingo a la conclusión del encuentro. El alicantino siente que puede ser titular en este equipo, aunque se limita a «trabajar» y que sea el preparador el que tome la «decisión».

Pedrito (22 años) debutó con la camiseta de la UDL en Mareo, el 2 de febrero. Apenas jugó nueve minutos, por la banda izquierda, y su equipo ganó. Repitió saliendo desde el banquillo en Irún. Veintitrés minutos. Y volvió a jugar en Amorebieta. Diez minutos. Así que el domingo se convirtió en el día de su presentación ante una afición que tenía ganas de conocerle.

«Me sentí muy a gusto, muy cómodo. Es la segunda vez que puedo competir más de quince minutos (treinta y tres). Además, me incoporté al partido en un momento bueno para mis características ya que había muchos espacios por dentro», decía ayer el atacante, que destacaba la «competividad» que existe en el equipo. «Yo trabajo para jugar, pero quien decide es el entrenador», indica.

Pedrito arrancó desde la derecha, primero, y de desde la izquierda, más tarde. Admite que «necesita espacios» para sentirse «cómodo», independientemente de la banda o incluso si aparece por el centro.

Su reto es seguir jugando y su mente, como la del resto de interantes del equipo está puesta en el Gernika. Asegura sentirse «my bien» en este momento y desvela que ya está «adaptado» a su nueva aventura. «Al principio me costó un poco, porque era la primera vez que salía de Villarreal, pero ahora mismo estoy a gusto», asegura. Eso sí, en Logroño sigue viviendo la misma exigencia que en Villarreal. «Quizá allí no tenías la presión que puede hacer aquí, pero también había exigencia por pelear por todo», añade.

Curiosamente, le gustan los espacios, pero ha jugado más fuera de Logroño, con un rectángulo grande, que en casa. Él descarta ser un solo un futbolista para jugar «en Las Gaunas» e indica que según el terreno de juego y la superficie jugará «de una manera y otra», siempre buscando «lo mejor para el equipo».