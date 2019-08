El futuro de De la Fuente pasa por «el corto plazo» Domingo, 4 agosto 2019, 14:10

Es indudable la buena labor que Luis de la Fuente está realizando al frente de la selección española sub-21 de fútbol masculino. Al éxito del Campeonato de Europa podría sumarse el de los Juegos Olímpicos que se celebrarán el año que viene en Tokio y a los que España partirá como una de las favoritas. Sin embargo, el ilustre jarrero tiene los pies en el suelo, y no quiere mirar un futuro que no pase por el corto plazo. «Vivo pendiente de lo que hago, de los que controlo y de lo que me hace feliz, y ahora soy muy feliz estando donde estoy». De la Fuente señala que «tenemos unos retos muy bonitos este año y no pienso más allá de los Juegos Olímpicos», y concluye: «Lo que quiero es lo mejor para todo el fútbol español y para la selección absoluta».