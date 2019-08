UD LOGROÑÉS El futuro blanquirrojo pide paso José Viguera, Víctor Martínez, Juanjo Gómez, Patxi Dávila, Adrián Ruiz y Yari Meykher posan juntos en el Mundial 82. :: miguel herreros Seis canteranos de la UD Logroñés están reforzando los entrenamientos y contando con minutos en los amistosos | Criados en la cantera o venidos de otras, estos futbolistas de entre 19 y 22 años están recibiendo un máster de fútbol con el primer equipo VÍCTOR SOTO Logroño Martes, 6 agosto 2019, 08:09

logroño. Sus nombres se repiten en cada entrenamiento. Correcciones de Sergio Rodríguez, indicaciones, peticiones, ánimos de sus compañeros... Seis jóvenes futbolistas están dando sus primeros pasos en el mundo profesional ayudando al primer equipo de la Unión Deportiva Logroñés. Pero su labor no es la de meros recaderos, se entrenan al mismo ritmo, comparten vestuario y están disfrutando de minutos durante la pretemporada. Sergio Rodríguez, que se formó como entrenador en categoría juvenil, ha comprobado que la cantera siempre es un terreno fértil y que puede solventar muchos problemas, llegando donde el talonario no lo hace. Los ingredientes son paciencia, trabajo cuidado y confianza.

Cada uno responde a un perfil diferente. Los hay criados en la casa y los hay venidos de lejos, como Patxi Dávila (Extremadura) o Yari Meykher (Espanyol) para continuar con su progresión.

Por el momento, José Viguera (21 años), Víctor Martínez (20), Juanjo Gómez (20), Patxi Dávila (22), Adrián Ruiz (19) y Yari Meykher (19) están recibiendo un máster de fútbol con jugadores tan veteranos que incluso podrían ser sus padres. Pero que sobre todo les están guiando por el siempre complicado mundo del profesionalismo. El espejo de futbolistas como Marcos André, Juan Iglesias, Jordan Gaspar o incluso Pablo Bobadilla y Álvaro Arnedo son sus acicates. «Tenemos ejemplos donde fijarnos, gente que ha empezado desde abajo y ha llegado, así que ahora toca ir a por el reto», resume Víctor Martínez, que el otro día jugó como titular ante el Numancia.

«El entrenador nos pide que seamos nosotros mismos y nos da confianza para sentirnos uno más» José Viguera | Futbolista de la UDL Promesas

«Tenemos ejemplos donde fijarnos, gente que ha empezado abajo y ha llegado. Toca ir a por el reto» Víctor Martínez | Futbolista de la UDL Promesas

«Creo que el entrenador nos pide un poco más. Está atento a nuestros fallos, nos corrige y ayuda» Juanjo Gómez | Futbolista de la UDL Promesas

«He venido al filial para ganarme el sitio y mejorar. Y si nos da la oportunidad, intentaremos aprovecharla» Patxi Dávila | Futbolista de la UDL Promesas

«En el primer equipo se mejora bastante porque te obligan a pensar mucho más rápido» Adrián Ruiz | Futbolista de la UDL Promesas

«La UDL me ha sorprendido para bien. No tiene nada que envidiar a equipos con más nombre» Yari Meykher | Futbolista de la UDL Promesas

Todos notan el peso de la pretemporada y el ritmo de los entrenamientos. «Nos meten un poco de caña para que podamos estar al nivel, ya que se nota la diferencia entre el primer equipo y el filial», indica Juanjo Gómez, que destaca también el trabajo del entrenador: «Yo creo que nos pide un poco más que al resto. Está atento a nuestros fallos, nos corrige y nos ayuda bastante». Coincide con José Viguera en esa apreciación: «El entrenador nos pide que seamos nosotros mismos y nos da confianza para que nos sintamos como uno más del equipo».

Adrián Ruiz repite pretemporada con el primer equipo y a sus 19 años sigue alucinando con lo que vive en el Mundial 82. «Se mejora mucho porque los compañeros te ayudan y te obligan a pensar mucho más rápido. Siempre te fijas en lo que hacen ellos y, además, el entrenador está encima para ayudarte», recalca.

La ilusión une a estos jugadores que trabajan con los pies en el suelo pero no pueden evitar que los sueños se les metan en la cabeza. Como Patxi Dávila, que tiene claro cuál es su papel, aunque sin cerrarse las puertas. «He venido al filial para ganarme el sitio, seguir mejorando e intentar jugar 'play off'. Pero claro que si Sergio confía en nosotros y nos da la oportunidad, la intentaremos aprovechar», resume.

El que ya la disfruta es Yari Meykher, canterano del Espanyol. «El club ha ido creciendo hacia abajo y he comprobado que se trabaja muy bien, que está todo muy bien organizado y se es lo más profesional posible. No tiene nada que envidiar a equipos con más nombre», analiza. Y, sobre su papel, lo deja en manos ajenas: «Intento entrenar al máximo y no pensar dónde me tocará estar, sino hacer lo mejor posible y que el entrenador o el club decida».