SEGUNDA DIVISIÓN BUNO A UNO UN FÚTBOL SIN VARIANTES Miguel Santos, que ayer defendió el lateral derecho de la UDL, pugna con un jugador del Langreo por el control del balón. :: juan carlos román/el comercio J. MARTÍNEZ GLERA Domingo, 16 septiembre 2018, 23:45

Ni de menos a más, ni de más a menos. La UD Logroñés puso en escena un fútbol sin variantes adornado en ocasiones de gol sin remate, pero carente de virtudes como la profundidad y un ritmo más alto, al menos lo suficientemente alto como para romper el orden y trabajo del adversario, sus principales virtudes.

SANTOS: Muy pendiente de tapar su banda derecha, se sumó al ataque, pero de sus botas nacieron pocos balones al área. Le faltó profundidad al lateral.

MIGUEL Vivió el partido como un espectador más, pero cuando tuvo que aparecer lo hizo. Su parada en el último minuto a remate de Aimar evitó la derrota riojana.

CANEDA: Bien en el juego aéreo y bien corrigiendo la posición, pero careció de la brillantez de otros partidos en el desplazamiento en largo.

BIJIMINE: Recuperó el puesto en el once inicial después de cumplir el partido de sanción. Cuando sale de su puesto tiene muchas opciones de acabar la jugada en falta e incluso en tarjeta amarilla. Sergio Rodríguez se dio cuenta y nada más ser amonestado dejó su puesto a Carlos Salvador.

IGLESIAS: Buen partido el del joven jugador canterano. Primero, porque no se vio superado en ningún momento; segundo, porque se sumó al ataque con fuerza; tercero, porque no juega en su puesto y se ha adaptado perfectamente a pesar de ser diestro y con mentalidad ofensiva.

REMÓN: Titular junto a Andy Rodríguez. Asumió la labor de sacar el balón y respondió bien al juego aéreo defensivo. Aun así, debe dar más ritmo al cuero.

ANDY: No acaba de arrancar el exjugador de la Ponferradina. Mucho mejor en pretemporada que en competición oficial. Jugó un poco más adelantado que cuando forma pareja con Carles Salvador, pero acabó de central, tras la marcha de Bijimine

BORJA: Mucha calidad, pero a un jugador de banda hay que pedirle que encare, al menos de vez en cuando. Busca balones cómodos, toca hacia atrás y diagonales. Ahora bien, ayer puso dos balones de gol, jugando dentro del área, a la espalda del lateral.

ÑOÑO: Flojo, en la línea de la Unión deportiva Logroñés. Comenzó con muchas ganas, protagonizó alguna escaramuza, pero fue perdiendo fuelle con el paso de los minutos, hasta que se marchó al banquillo.

RAYCO: No es el jugador de pretemporada. No encuentra el sitio entre las líneas enemigas y tampoco el momento de girarse. Si él no juega, el equipo tampoco. Pudo marcar en el segundo periodo, en una clara oportunidad. Imanol Elías acertó.

VITORIA: Vive una situación similar a la que protagoniza Rayco. No encuentra su sitio, si bien su calidad le permite generarse ocasiones de gol. Ayer gozó de dos claras, pero sus dos disparos fueron flojos y al centro de la portería.

CARLES SALVADOR: En los minutos que estuvo sobre el terreno de juego dio empuje al equipo jugando por delante de César Remón. Recuperó y creó. Magnífico balón a Marcos André, que éste no aprovechó para marcar de nuevo en Ganzábal.

RUBÉN MARTÍNEZ: Se colocó en la izquierda, pero no logró superar a Cristian. Algún centro y poco más.

MARCOS ANDRÉ: Como otros compañeros, tuvo el gol de la victoria, pero su remate de cabeza a centro de Carles Salvador se quedó a camino entre la portería y la dejada a Rayco.