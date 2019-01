UD LOGROÑÉS LA FUERZA DEL INFORTUNIO Iglesias, Ñoño y Marcos André celebran con Rubén Martínez, de espaldas, su gol. :: juan marín La UDL entra de nuevo en play off tras ganar en Baracaldo y después de superar un nuevo obstáculo en forma de lesión Un gol de Rubén Martínez al culminar una contra da a los riojanos otro triunfo por la mínima y les refuerza en sus ideas de sacrificio y solidaridad JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Baracaldo Martes, 22 enero 2019, 09:31

La UD Logroñés ganó. Una vez más por 1-0. Acertó en definición y no encajó gol alguno. Venció a un Barakaldo honrado hasta el último suspiro y lo hizo con una de sus mejores armas: la transición. El gol de los riojanos nació en un saque de esquina a favor de los locales. Bobadilla despejó de cabeza, Ñoño recogió el balón y comenzó a correr. Se fue hacia la izquierda. Se frenó. Pausa. Cabeza arriba. Metió el balón al área, a la derecha, para que Víctor, que conocía el terreno, centrara. No llegó Marcos André, pero sí Rubén Martínez. Control y disparo de rabia. Gol. Partido ganado. Tres puntos más. Tercera victoria consecutiva. Cuarto de nuevo en la tabla... y ningún lesionado. El domingo soñado. La segunda plaza queda a otros tres puntos.

Lo único que tenían claro Barakaldo y UD Logroñés ante el partido de ayer en Lasesarre es que no protagonizarían un encuentro de muchos goles. Con dos equipos abonados a la victoria por la mínima, el que marcara primero, si es que uno de los dos lo lograba, tenía casi el cien por cien de opciones de sumar los tres puntos. Dicho de otra forma, el reto era ser contundente en ambas aéreas una vez más.

El Barakaldo es un bloque que invita a la calma. No se altera. Dejó el césped muy alto para que el partido fuera más pausado y, además, la lluvia le dio carácter pesado. Partido para hombres, encuentro de fuerza, duelo de supremacía. Sergio Rodríguez apostó por un once conocido con Víctor y André juntos por primera vez en ataque. No es fácil confeccionar una alineación cuando las lesiones condiciones semana tras semanas. Sin embargo, da la sensación de que tanto infortunio fortalece a este equipo. Si no, nadie lo entiende. Incapaz de repetir once por las múltiples lesiones, Sergio Rodríguez ha logrado crear una UD Logroñés sólida, solidaria y en el que todo los jugadores están al mismo nivel prácticamente. No se notan ausencias y novedades en el mismo. El sueño de cualquier entrenador, aunque para alcanzarlo haya tenido que descender a los infiernos.

Así, la UDL fue superior a su adversario en la primera media hora. Quiso y tuvo el cuero. Víctor e Iñaki, a balón parado, ofertaron peligro, aunque fue el Barakaldo el que pudo marcar, pero Miguel y Bobadilla desbarataron la incursión de Villacañas. Un minuto después, el testarazo de Antonio Sánchez no encontró las redes. Era el Barakaldo un rival aletargado, pero cuando olfateaba el gol despertaba y se convertía en un depredador. No se sintió incómodo sin balón; sí la UDL, que cuando lo perdió sufrió. Así, a nadie le extraño que se llegase al ecuador sin goles.

La segunda mitad tuvo dos minutos letales. El primero, la expulsión de Royo, tras ver la segunda amarilla. Víctor se fue por velocidad y el lateral le derribó por detrás. Minuto 61. Siete después, un saque de esquina local se convertía en gol visitante. La aparición de Ñoño resultó determinante. Dos extremos jugando a pierna natural, algo poco habitual en un equipo que gusta del efecto embudo. Letales. La contra fue perfecta, aunque con suspense cuando Ñoño decidió pausarla. Paró para pensar y acertó con la resolución.

La UD Logroñés había logrado lo más difícil, pensó, pero a partir de ese instante lo complicado era mantener la renta. Aun con uno menos, el Barakaldo no se rindió. Se fue con todo al ataque en un escenario de guerreros fundidos físicamente. Marc y Villacañas pudieron empatar, pero carecieron de fortuna. La UDL se la anuló. Y no han un equipo cualquiera, sino a un especialista en ganar en el último minuto. Esta UDL desangrada por el físico que suma seis puntos en la segunda vuelta. La esplendorosa de la primera acumulaba dos.