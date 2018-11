«Tuvimos la fortuna de marcar en dos chispazos» Sergio Rodríguez da instrucciones a sus jugadores durante la primera mitad. :: fernando díaz El entrenador se queda con un buen resultado en un día sin un fútbol vistoso, pero efectivo Sergio Rodríguez Entrenador de la UDL M.G. LOGROÑO. Lunes, 19 noviembre 2018, 00:00

El preparador blanquirrojo se mostró contento con el marcador, más sosegado con el juego y cauto con la grada, a la que espera contentar algún día porque considera que el aficionado es una «pieza fundamental» para la UD Logroñés. Admitió que el Gernika les sorprendió con una actitud tan defensiva.

-¿Qué valoración hace del resultado y del juego?

-El resultado es bueno, porque hemos ganado y en esta categoría cuesta mucho vencer. Respecto al juego, hemos tenido momentos. El Gernika se ha presentado con un 5-4-1 con muchas ayudas defensivas al carril y nosotros habíamos apostado por jugadores para correr, para buscar transiciones rápidas. Ellos se han metido atrás, han hecho un buen trabajo y para nosotros ha sido más complicado. Hemos tenido la fortuna de hacer dos goles en dos chispazos.

LAS FRASES «Habíamos preparado un partido para correr, pero el Gernika ha salido con un sistema muy defensivo» «Somos realistas y valoramos mucho ganar porque no es fácil vencer en esta categoría» «Nosotros intentamos contentar a la afición porque es pieza fundamental para el club»

-Más de uno podía pensar que ganar al colista era sencillo.

- La primera mitad ha concluido sin apenas alguna ocasión, pero hemos sabido leer el encuentro y estamos contentos. No creo que haya tanta diferencia entre los clubes de este grupo. Ganar al Gernika no es sencillo. Estamos inmersos en una carrera de fondo en el que unos días veremos encuentros más vistosos que otros, pero días como éste se repetirán esta temporada. Nosotros no estamos descontentos. El Gernika llegaba con la intención de defender. Cuando piensas en defender con nueve jugadores, creas más problemas al ataque del adversario, pero también le generas menos peligro. En el segundo periodo se ha abierto un poco y le hemos hecho daño. Como he comentado, habíamos preparado un partido para correr y buscar el uno contra uno.

-Decía el técnico del Gernika que confiaban en que el runrún de Las Gaunas les ayudase con el paso de los minutos. ¿Cómo se digiere que ese murmullo de la grada sea positivo para el visitante?

- Cuando el fútbol no funciona desde el inicio parece que todo el mundo está descontento. La gente es libre de expresarse, pero nosotros vamos a intentar cambiar su opinión. Valoramos las victorias porque es muy difícil conseguirlas. Sólo hay que ver lo que pasa en cada partido de este grupo. Somos realistas y ojalá pongamos a la gente de nuestra parte y cuando lleguen esos malos momentos tire de nosotros.

-Lo cierto es que suman su cuarta victoria consecutiva en Las Gaunas, con siete goles a favor y uno en contra. Números que chocan con ese runrún.

- Quizá no les gusta lo que ven. Como he dicho, intentaremos dar la vuelta a la situación y que la gente esté contenta, porque el aficionado es una pieza fundamental en este club.

- Probó finalmente con Olaetxea y Salvador en la medular. ¿Qué conclusiones extrae?

- Buscábamos transiciones rápidas y los dos encajan en ese perfil. Y en las bandas ocurría algo similar, con Rubén y Ñoño. Habíamos pensando un encuentro roto en el que este tipo de futbolista se mueve muy bien.

- Ofensivamente, se esperaba mucho más de Ander Vitoria. Tuvo una gran ocasión en la primera mitad, pero sigue sin anotar. ¿Están preocupados?

- No, estamos muy contentos con él y sé que va a marcar muchos goles en breve. Hay que ayudarle. Tarde o temprano llegará su racha y encadenará una buena dinámica.