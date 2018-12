UD LOGROÑÉS Dos formas de acabar el año Andy Rodríguez toca el balón de cabeza, por encima de Carles Salvador. / FERNANDO DÍAZ La UDL encara su último partido del 2018 en Estella; si gana será un dulce adiós; si no, las dudas aumentarán JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Logroño Sábado, 22 diciembre 2018, 09:17

El pasado 13 de mayo, la UD Logroñés borró esa estadística que recuerda con insistencia que nunca has ganado a un adversario o en un campo determinado. Aquel día, los riojanos vencían al Izarra en Merkatondoa (0-2). La primera vez en su corta historia de enfrentamientos. El once blanquirrojo regresa a un escenario que siempre estuvo muy asociado al fútbol riojano, pero ahora no acoge partidos de pretemporada, sino de competición. Después de sumar dos puntos en los tres últimos encuentros ligueros, la obligación de ganar es absoluta, porque si no, las cuentas comenzarían a rebelarse con mayor fuerza.

Con esas cuentas a corto, medio o largo plazo, la única realidad es que los tres puntos que se disputan esta noche (20.00 horas) son muy importantes, porque no hay que olvidar que el próximo adversario es el Racing de Santander, el 5 de enero. De hecho, debería haber llegado a ese envite con más puntos en la tabla para minimizar posibles daños. Sin embargo, esa es otra historia. La de hoy pasa por un campo y un adversario incómodos. Un césped artificial y enemigo del toque y un contendiente que no se ruboriza por buscar el área del rival con juego aéreo e intentando generar segundas jugadas si no hay éxito con las primeras. Es decir, el peor escenario, pero para pelear en la zona alta de la tabla hay que saber ganar en todos y cada uno de los campos.

El técnico sólo debe solventar, a priori, una duda ante este compromiso: quién suple a Ñoño. Recupera Rodríguez a Carles Salvador, que regresará al eje del equipo, bien con Andy Rodríguez, bien con César Remón, aunque el primero tiene más opciones. La sanción al gaditano se traduce en una variante doble. Por un lado, Rubén Martínez pasará a la izquierda, mientras que por la derecha Víctor y Borja se postulan de inicio. El primero necesita un buen partido y sentir que puede jugar los noventa minutos; el segundo, algo mucho más sencillo, entrar en el once titular en una campaña mala para él y, por extensión para todo el equipo. El resto de jugadores no variará, seguramente, salvo a Ali, que sufre una lesión muscular y no viaja.

Aseguraba hace unas horas Sergio Rodríguez que su equipo debe «mejorar cosas» y aludía a sus encuentros en Las Gaunas, pero también debe mejorar lejos de ella. El Izarra apostará por generar muchas acciones a balón parado y además segundas jugadas. El balón viajará más por el aire que a ras de césped. Nada nuevo. Pero a la UD Logroñés le cuesta afrontar este tipo de enfrentamientos. Por momentos retrasa en exceso líneas. Ante el Arenas, sus medios centros se quedaron excesivamente anclados a la zaga; en Leioa, por ejemplo, también. «En cuanto pueden, llevan el balón al área y ahí son gente muy poderosa, que finaliza bien, que controla las segundas jugadas... Debemos estar muy atentos», dice Rodríguez. A los riojanos les cuesta mucho hacerse con el balón en segundas jugadas, quizá porque no están tan cerca del balón, y les cuesta tanto o más generarlas, porque cuando mueven el cuero en largo en busca de Ander Vitoria, éste no tiene a quién dejarle el balón de cara. Demasiado lejos, también.

Detalles en busca de un producto final, la victoria. El Izarra sólo ha ganado un partido en su casa, el último que ha disputado. Superó al Gernika. El resto los ha repartido entre empates y derrotas. Es difícil superarle, pero también sufre para ganar, aunque Gorka Laborda sume seis goles. De hecho, su balanza goleadora presenta un déficit de dos tantos porque en cada partido encaja 1,25 goles de media. Diez en ocho compromisos. Así, encajar un gol en los primeros goles es prohibitivo. Siempre perdió cuando el Izarra se fue al descanso con ventaja en el marcador, porque no hay que olvidar que la UDL ha caído en Merkatondoa en dos ocasiones.

Esos detalles que dan forma a un partido exigirán, sin duda alguna, actitud. Sergio Rodríguez no duda de la de los suyos. La alaba. Hoy es día de actitud entendida ésta como la suma de ganas, de pelea, de garra... y de inteligencia para saber qué hacer en cada momento con balón y sin balón. Normalmente, los más inteligentes suelen ganar estas batallas, aunque siempre hay excepciones. La UD Logroñés confía en que no sea una de ellas y ganar en Merkatondoa, como hizo en mayo, y como lo han firmado en esta temporada Barakaldo y Sporting, dos conjuntos muy diferentes. Ganar es la mejor forma de despedir el año e invitar al optimismo en el que comienza en cuestión de días.