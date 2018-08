El fino olfato de Ander Vitoria Ander Vitoria, en el choque ante el Numancia. :: juan marín El delantero muestra su potencial ofensivo en la UDL tras encadenar cuatro goles en sendos partidos de pretemporada V. S. Miércoles, 15 agosto 2018, 23:28

logroño. La Unión Deportiva Logroñés sigue quemando etapas de su pretemporada. Después de atravesar su ecuador de amistosos ante el Numancia, quedan dos semanas de pruebas para que Sergio Rodríguez decida en quién recaerá la responsabilidad de debutar en liga ante la Cultural de Durango.

Y, visto lo visto hasta el momento, el técnico riojano no lo va a tener sencillo. La competencia es un hecho en todas las parcelas pero tal vez donde más se perciba el pulso es en la portería y en el ataque.

LOS GOLEADORES Cinco partidos de pretemporada JugadorGoles 1 Ander Vitoria 4 2 Rayco 3 2 Ñoño 3 3 Marcos André 2 4 Borja Sánchez 1 4 Olaetxea1 4 Bobadilla1

Para marcar goles llegó este verano un delantero curtido en la categoría, Ander Vitoria, que está cumpliendo de sobra con esa labor. El vizcaíno ha anotado cuatro goles, uno en cada uno de los cuatro últimos encuentros disputados por la UDL: Haro, Anguiano, Castilla y Numancia. Una regularidad notable que ya exhibió el año pasado en el Barakaldo (acabó la liga regular con 17 goles) y que suma competencia a la tripleta formada por Ñoño-Rayco y Marcos André, que en el pasado curso fueron los encargados de perforar las porterías rivales.

LAS FRASESAnder Vitoria Delantero de la UD Logroñés «Contamos con gente de mucha calidad y habrá que ganarse el puesto en cada minuto de entrenamiento»«El trabajo del día a día se refleja en el campo y estoy teniendo la suerte de encontrar puerta»

Para Ander Vitoria, la cifra no pasa de ser una anécdota. «El trabajo del día a día se refleja en el campo y estoy teniendo la suerte de encontrar puerta», explica el ariete de Igorre. Y la ha encontrado de forma variada: un balón picado en El Mazo, un remate a pase de Rayco en Isla, una jugada de ariete, dentro del área, ante el Castilla y un zurdazo para cerrar una contra el Numancia.

A pesar de sus buenas cifras, la titularidad será complicada, como él mismo reconoce: «Tenemos un vestuario muy completo a todos los niveles y en todas las posiciones. Arriba contamos con gente de muchísima calidad y habrá que ganarse el puesto en cada minuto de entrenamiento y en cada partido. La competitividad es buena para entrenar siempre al máximo y ser lo más fuerte posible». Esa competencia, para el vasco, siempre resulta positiva porque «incita a mejorar, a tener un pique sano y a entrenar y competir bien».

El actual pichichi de la pretemporada blanquirroja destaca la acogida en la plantilla. «Estoy muy contento. Soy nuevo y me he encontrado un vestuario super-amigable. Hemos hecho una piña con la gente nueva, nos han acogido muy bien», asegura.

Ese buen ambiente hace olvidar el sufrimiento que representa cada pretemporada. «Se empieza a notar la fatiga. Han pasado tres semanas con partidos, entrenamientos, dobles sesiones... Estamos en el punto alto. Lo importante es llegar al inicio de la liga lo más fresco posible», analiza.

En esa liga, Vitoria prefiere no «hacer apuestas» con el número de goles. El año pasado fueron 17, el anterior 10, en Burgos, 7; en Leioa, 11... «Quiero que el público esté contento con mi rendimiento y mis compañeros, a gusto conmigo», alega. Todo para llegar al objetivo, que no es otro que el 'play off': «Hay que perseguirlo como sea. Veo un vestuario con hambre, con ganas... Hay que enganchar a la gente, a la ciudad porque lo vamos a necesitar».