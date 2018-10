Una final en la tercera ronda Adrien Goñi y Auzmendi podrían salir de inicio tras ser suplentes en Gobela. :: sergio martínez Después de superar a la Gimnástica y el Castellón, los riojanos se miden a un equipo de Tercera en el Narcís Sala, un campo de césped artificial El Calahorra busca ante el Sant Andreu el premio de cruzarse con un rival que juega en Europa SERGIO MARTÍNEZ Miércoles, 17 octubre 2018, 00:50

logroño. El Calahorra espera su premio gordo. Ha comprado muchas papeletas a lo largo de este inicio de temporada y esta tarde se decidirá si todo lo invertido ha merecido la pena. La Copa del Rey es para los modestos una oportunidad, la única, de medirse a los grandes de nuestro fútbol, pero sólo lo consiguen seis elegidos de los 41 equipos de Segunda B y Tercera que iniciaron ese camino. Tras la tercera eliminatoria esperan los equipos de Primera que juegan competiciones europeas y por ello, el Calahorra disputa esta tarde toda una final. Viaja a Barcelona, al Narcís Sala, feudo del Sant Andreu, que tratará de cumplir también su particular hazaña a partir de las 20.30 horas.

Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Valencia, Villarreal, Betis o Sevilla. Equipos tan inalcanzables y tan cercanos al mismo tiempo. Noventa minutos separan al Calahorra de ese momento que tantos ansían. La gloria de una competición que cada año depara momentos con los que la Liga difícilmente puede compararse. Las dos anteriores eliminatorias rojillas fueron una muestra de ello. La tensión y el esfuerzo desmedido de la primera eliminatoria decidida por penaltis ante la Gimnástica. La alegría y el disfrute del mejor triunfo de la temporada de los rojillos, ante el Castellón. El Narcís Sala también promete emociones fuertes.

No llega el Calahorra en su mejor momento. La derrota del domingo en Guecho dejó tocado al equipo, que encadenaba ya tres partidos perdidos de forma consecutiva tras los de la Real Sociedad B y el Mirandés. Miguel Sola esperaba que estos resultados enrabietasen aún más al equipo de cara a la cita de esta tarde. En realidad, en partidos así suelen importar poco los estados de forma de los equipos. Son noventa minutos en los que entran en juego tantos factores, con dos conjuntos tremendamente motivados frente a frente, que valorar quién llega mejor es algo trivial.

Miguel Sola ha convocado a todos sus jugadores, por lo que dará los descartes antes del partido

Los de Miguel Sola han mostrado múltiples caras a lo largo de los diez partidos de esta temporada. Su mejor versión, la ofrecida ante el Castellón, el Amorebieta o el Mirandés, es la que necesita el Calahorra para superar un partido extremadamente complejo y que, aunque suene a tópico, parece que se decidirá por detalles. Ni el escenario, ni el momento ni el rival ofrecen ocasión para relajarse.

El entrenador rojillo ha convocado a toda la plantilla de cara al encuentro de esta tarde, por lo que decidirá los descartes en el mismo escenario. La alineación es una incógnita, aunque algunos futbolistas fundamentales para Sola como el mediocentro Sergio Parla, el lateral Morgado y el delantero Eduardo Ubis, parecen fijos después de haber tomado descanso en la última jornada. Además podrían entrar Goñi y Yasin, que tampoco jugaron en Guecho. Las rotaciones y el descanso son fundamentales de cara a afrontar un partido tan relevante con la frescura suficiente, y Sola ya ha demostrado en numerosas ocasiones confiar en su plantilla al completo para hacerlo.

Tampoco parece llegar en su mejor momento el Sant Andreu. El equipo barcelonés era uno de los preferidos por cualquier equipo en el sorteo al tratarse de un club de Tercera, pero no es por ello un rival sencillo, ya que el Cornellá y el Gernika cedieron a su paso. En la competición regular no está a la altura de lo esperado, quinto en la clasificación y mostrándose no demasiado fiable. Por otra parte, es un equipo construido para regresar a Segunda B y su rendimiento en la Copa no es una sorpresa.

El peligroso mediapunta Josu, la pareja formada por Alcover y Dani Guerrero en la medular o su portero Segovia, héroe de los catalanes en las pasadas eliminatorias, son algunos de sus futbolistas más destacados. El delantero Óscar Muñoz y Víctor serán baja segura, mientras que el punta Elhajdi es seria duda por unos problemas en los abductores.

Uno de los condicionantes del partido será su escenario: el Narcís Sala. El feudo del equipo barcelonés cuenta con un césped artificial que a buen seguro condicionará el juego como lo hizo el de Gobela el pasado domingo. Un aspecto que en principio perjudica al Calahorra, cuyo juego en corto y de toque se complica. Pero los rojillos han tenido tiempo suficiente para adaptarse, ya que están entrenando en hierba artificial desde hace nueve días. Ayer mismo, el equipo llegó a tierras catalanas y realizó su última sesión de entrenamiento en Martorell, en un campo de las mismas características.

El Calahorra no tiene excusas esta tarde. Sabe que se enfrenta a uno de los días más importantes de su historia reciente. El premio de esta tercera ronda sería recordado durante muchos años y ofrecería al club numerosas posibilidades de crecimiento. Un partido con mucho en juego. Una ocasión ante la que no temblar.