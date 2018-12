«Al final ha sido un resultado justo» El técnico lamenta que su equipo no mantuviera tras el descanso el juego del primer periodo Imanol Nieto Segundo entrenador del CD Calahorra SERGIO MARTÍNEZ CALAHORRA. Sábado, 15 diciembre 2018, 19:14

La sanción de dos partidos a Miguel Sola obligó a Imanol Nieto a asumir las funciones de primer entrenador, tanto en el banquillo como en la sala de prensa, donde analizó las dos mitades del partido y recalcó la importancia de sumar.

- ¿Qué sensación le queda?

- La sensación que queda es un poco agridulce, hay que ser realista. Hemos hecho una gran primera parte. Hemos apretado arriba, hemos robado, hemos dado buenos pases, hemos hecho las ocasiones de peligro más claras, y en la segunda ha sido al revés. Al final ha sido un resultado justo, la primera parte para un equipo y la segunda para el otro. El lunes volveremos a trabajar pensando en el Athletic. Hay que pensar también que llevamos tres jornadas sin perder y seguimos sumando.

LAS FRASES Rival «El Real Unión es un equipo bastante mejor que lo que refleja la clasificación y va a ir hacia arriba» Eduardo Ubis «Es un jugador alucinante que está haciendo una primera parte de la temporada muy buena»

- ¿Por qué ha cambiado tanto el partido de la primera parte a la segunda?

- El cambio creo que se da porque ellos han salido con dos puntas tras el descanso y hemos sufrido más a la hora de apretarles. Ha sido totalmente diferente. No podemos achacar nada a los chavales, han estado corriendo todo el partido y esta semana tendremos que corregir errores antes de ir a Lezama.

- Parece quedar la sensación de haber perdido dos puntos más que de haber ganado uno.

- Sí, da esa sensación porque en la primera parte lo hemos hecho realmente bien. Hemos tenido ocasiones claras e incluso hemos hecho un gol que nos han anulado y no sabemos si es fuera de juego o no. Es la sensación que te queda, el pensar que podíamos haber ganado al Real Unión, que es un equipo bastante mejor que lo que refleja la clasificación y va a ir hacia arriba. Queda el chasco de que es un bloque bueno al que le has podido ganar.

- Barrio y Yasin no podrán estar en Lezama por acumulación de tarjetas.

- Pues los tendremos para el día del Tudelano y se tirará con los que estamos, como ha ocurrido todo el año y se ha rendido bien. Hemos jugado miércoles y domingo y hemos ganado.

- El equipo ha mejorado fuera de casa pero no ha conseguido trasladarlo a La Planilla.

- Es cierto, pero al final intenta hacerlo lo mejor posible los noventa minutos. Hay partidos en los que empiezas con el pie izquierdo como el día del Langreo y ya es muy difícil levantarlo. Hoy empiezas con el pie derecho pero ellos también juegan y en Segunda B cualquier detalle puede marcar el partido.

- Han marcado los dos goleadores, tanto Ubis como Orbegozo.

- Tener un jugador como Ubis es una pasada, pero todos estamos trabajando para que vaya más arriba porque también más arriba estará el equipo. Es tan importante el como el resto. Es alucinante que está haciendo una primera parte de la temporada muy buena, y que siga así.