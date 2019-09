UD LOGROÑÉS «Al final se nos cayó alguna incorporación de mucho nivel» Carlos Lasheras, director deportivo de la UDL, ayer en las oficinas de Las Gaunas. :: juan marín Carlos Lasheras | Director deportivo de la UD Logroñés Lasheras reconoce que el mercado «se ha encarecido» y que es en el centro del campo donde el equipo está «más justo de efectivos» ELOY MADORRÁN Logroño Jueves, 5 septiembre 2019, 07:35

El día en el que la UD Logroñés presentó oficialmente a Pablo Fid y Víctor Socorro, Carlos Lasheras repasó con Diario LA RIOJA todo lo sucedido durante el mercado de fichajes y la situación del equipo tras el mal inicio.

- ¿Cómo ha ido la actividad en el mercado de fichajes?

- Ha sido un mercado especial, como todos los años. Todo evoluciona y la Segunda B también ha cambiado. Se han incorporado muchos equipos a ofrecer cantidades altas de dinero a los jugadores, muchos clubes con idea de estar en las zonas altas de la clasificación. Y el resultado es que el mercado se ha encarecido bastante.

«Después del 'play off' ya comenté que tocaba volver a la cruda realidad de la Segunda B»

- Otros actores implicados en este mercado han subrayado que ha sido el más duro que se recuerda.

- Sí porque ha habido muchos equipos del Grupo IV, y algunos del III y también del nuestro, que han hecho ofertas importantes pensando en estar arriba en puestos de 'play off'. Así que el mercado se ha encarecido muchísimo. Además, el número de jugadores libres cada vez es menor por los jugadores que se van al extranjero. La verdad es que ha sido un mercado diferente y difícil.

- ¿Hasta cuánto ha podido ofrecer la UD Logroñés para hacerse con algún jugador?

- Nosotros apostábamos por mantener el bloque de la temporada pasada que tan buen rendimiento dio. Hemos renovado jugadores y nos hemos quedado con un bloque importante. Eso nos ha ayudado. Y también el haber hecho cuatro o cinco incoporaciones rápidas nos ayudó a tener el esqueleto del equipo hecho pronto. Estábamos tranquilos.

- ¿Y en este tramo final?

- Es cuando ha sido más difícil completar el equipo por el límite de las fichas Sub'23, por lo difícil que es encontrar jugadores de esa categoría que mejoren lo que tenemos en casa.

- ¿Qué sucedió con Nwakali fichado por el Huesca que parecía hecha su cesión a la UDL?

- Nosotros somos muy estrictos y no hablamos de fichajes o cesiones hasta que están firmados. Es verdad que en este mercado hemos intentado alguna incorporación de nivel, de mucho nivel. Pero al final se nos ha caído. Por eso he comentado que estaba difícil. Habíamos apostado por jugadores Sub'23 de nivel pero se nos han caído.

- ¿Me puede decir algún nombre?

- Mantenemos la política de no hablar de jugadores que no están aquí.

- «Al final sólo llega un chaval de 18 años para reforzar al equipo». Es lo que han comentado algunos aficionados que esperaban algo más.

- La plantilla consta de 20 jugadores más los de la cantera. Cualquiera de ellos está capacitado para jugar. Muchos de ellos disputaron el año pasado 'play off'. Tenemos un bloque muy bueno. Lo que hay que hacer es incorporar. Nunca se sabe si refuerzas o no refuerzas, eso se sabe con el tiempo. Nosotros no podemos ofrecer 220.000 euros por un jugador. Tenemos que ir al mercado que está a nuestro alcance.

- La semana pasada Sergio Rodríguez comentó que, en caso de reforzar alguna zona del campo, el centro era el que más lo necesitaba pensando en posibles lesiones. Sin embargo no ha sido así.

- Es cierto que en el centro del campo es donde nos quedamos con menos efectivos, teniendo en cuenta que tenemos al jugador de filial Adrián lesionado también. Nos encontramos más justos de efectivos y esperamos que las lesiones nos respeten un poco más que la temporada pasada.

- ¿Eso significa que esas incorporaciones de nivel que al final no salieron eran para el centro del campo?

- Si analizas la plantilla te das cuenta que es una posición en la que nos hemos quedado un poco más cortos de efectivos. Pero tenemos jugadores capacitados para suplir esa posición en momentos puntuales.

- ¿Cómo definiría la actual plantilla de la UD Logroñés?

- Es una plantilla compensada, con experiencia y jugadores que han demostrado que están capacitados para ofrecer un nivel alto. En líneas generales gente con hambre e ilusión. Es cierto que es una plantilla un poco más corta que la temporada pasada, pero teniendo en cuenta que la Copa del Rey llegará en fechas posteriores al mercado de invierno, se puede decir que tenemos plantilla compensada para afrontar la primera vuelta de la tenporada.

- Parece que de momento será difícil hacer olvidar a jugadores como Iglesias, Salvador o Marcos André.

- No estoy de acuerdo. Creo que la pretemporada ha sido buena. Los nuevos necesitan un periodo de adaptación. Pero en líneas generales no se deberían de notar las ausencias de futbolistas de la pasada campaña. Hay jugadores que tenemos que conocerles y ver cómo juegan.

- Después del inicio tan malo, ¿cómo está el ambiente dentro de club? ¿Hay preocupación o nerviosismo?

- Al final de la temporada pasada, con el ambientazo que había en Las Gaunas, yo comenté que tocaba volver a la cruda realidad de la Segunda División B. Sabemos lo difícil que es ganar, por lo que tienes que ir con mucha humildad. Es verdad que el domingo nadie esperaba esa derrota. Y veníamos de un empate en Vitoria que no fue nada fácil. Vamos a seguir la línea de la pasada temporada sabiendo que el inicio no fue bueno tampoco. A ver si somos capaces de recuperarnos pronto.