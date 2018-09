«No tenemos que fijarnos en la situación de la UDL, en cualquier momento puede despertar» Miguel Sola charla con Auzmendi en el entrenamiento del viernes. :: sergio martínz El técnico centra su discurso previo al derbi en la necesidad de afrontar el partido como uno más Miguel Sola Entrenador del Calahorra SERGIO MARTÍNEZ CALAHORRA. Domingo, 23 septiembre 2018, 00:38

El Calahorra llega al derbi en un momento quizá inesperado, como el que afronta su rival. Situado entre los mejores del grupo, el equipo riojabajeño cuenta con argumentos de sobra para ser considerado favorito, pero Miguel Sola, su técnico, manda un mensaje de calma, valorando el partido con normalidad y avisando del peligro de una UDL que cuenta con una calidad aún por explotar.

-Derbi tras una semana atípica, con tiempo para descansar y preparar. ¿Cómo llega el equipo?

-El equipo llega bien después de partidos en los que hemos sacado buenos resultados y una semana en la que hemos podido recuperar bien y también trabajar en el partido. Es un buen momento para nosotros, para llegar bien a este derbi.

-El partido enfrenta a un equipo en racha positiva con otro en negativa...

-Sí pero luego nunca se sabe. Cada partido es una historia. Yo les he dicho a los chicos que la única forma de sacar el partido adelante es esforzándose al cien por cien, respetando al contrario y sabiendo que son un buen equipo pero que si nosotros jugamos como lo sabemos hacer y con la máxima intensidad podemos sacar el partido adelante. Estamos mentalmente muy bien preparados. No nos tenemos que fijar en la situación de la UDL, sino en que es un rival que en cualquier momento puede despertar y esperemos no sea aquí. Tenemos que hacer el tipo de juego que no les permita hacer su fútbol, que no les haga crecer, que se sientan incómodos... Su momento es una cuestión de racha pero sabemos que son buenos futbolistas y si son capaces de estar a su nivel pueden complicar la vida a cualquiera. Lo importante es que nosotros estemos al nivel de cada domingo.

-La alineación del Calahorra vuelve a ser una incógnita.

-He estado haciendo probaturas toda la semana. Afortunadamente están todos en condiciones para el partido aunque por desgracia tendré que hacer dos descartes y es doloroso porque todo el mundo está bien. Es una pena pero mejor estar en esta situación que con gente lesionada.

-Es el primer partido en el que cuenta con todos y sin Copa.

-Será complicado elegir una alineación pero hay que analizar el rendimiento individual en todos los partidos y eso te hace ver el once que crees el mejor, aunque como entrenador siempre te puedes equivocar. A priori vamos a sacar el once que creo más garantías nos puede dar, sabiendo además que los partidos se suelen decidir en los últimos treinta minutos y gente que no entra en el once titular puede resolver el partido. Es uno de los aspectos en los que más machaco al equipo, que somos todos, y que en un momento puntual el que salga tiene que aportar frescura y un plus más. Ganamos todos y perdemos todos.

-¿Es un partido distinto al resto?

-No, he vivido muchos de este tipo, de rivalidad, en otros equipos. Es un partido más, tres puntos importantes como en todos los días y al jugador le hago ver que son iguales que los que nos juguemos dentro de una semana en Zubieta. ¿La gente puede darle algo más de importancia a este partido? Sí, y queremos brindarle a nuestra afición un gran partidos y los tres puntos. Tengo la seguridad de que el jugador va a dar todo lo que tiene. Si algo he hecho esta semana es quitar tensión a los jugadores porque sé que están sobreexcitados de cara a un partido de este tipo y necesitan tranquilidad. Ellos ya van a estar suficientemente motivados y hay que vivir el partido sabiendo mentalmente qué hay que hacer en cada momento y que esa sobreexcitación no les lleve a jugar de forma distinta a lo que están habituados, es lo más importante.

-Los tres puntos son importantes también por los complicados partidos que vienen después.

-Sí, pero quién nos decía que iban a ser fáciles el resto. Cada uno que jugamos es importante, por lo que hay que darle la máxima importancia a lo que tenemos ahora, que es el Logroñés, luego se la daremos al de Zubieta y después al Mirandés. Para nosotros todos los partidos son atractivos e interesantes y en todos hay en juego tres puntos. Ojalá podamos sumar de tres en tres, seguir todavía invictos y darle una alegría a la afición, pero desde la tranquilidad.