Sin extremos contra el Leioa El Haro busca hoy ante su público (17.00 horas) la tercera victoria consecutiva para seguir soñando ÓSCAR SAN JUAN Domingo, 6 octubre 2019, 09:48

A las 17.00 horas se enfrentan en El Mazo el Haro Deportivo y la Sociedad Deportiva Leioa. El partido podría significar la tercera victoria consecutiva para los jarreros o la segunda para los bilbaínos. El Haro llega a este duelo en una tranquilizadora séptima posición, con 10 puntos, y con las buenas sensaciones que acumula jornada tras jornada. Aitor Calle, técnico blanquinegro, recupera para el partido de esta tarde a Javi Duro y Unai Arguiarro, aunque este último aún no se encuentra al cien por cien. Pero pierde por lesión a Álex Valiño y Aimar Gulín, que se unen a Iván Arana en la lista de ausencias jarreras para el enfrentamiento de hoy.

En la portería y en la defensa no se prevén muchos cambios con respecto a los últimos partidos. La fiabilidad defensiva del Haro ha ganado enteros tras los partidos contra el Guijuelo y el Izarra, y Fermín en portería, Loza y Calle en los laterales, y Pirri y Armando en el centro de la defensa, parecen de momento inamovibles. Tampoco le ha funcionando mal al técnico vizcaíno la disposición de unir en el centro del campo a Monterde y Josua, con Facu jugando más adelantado. Las ausencias en ataque podría llevar a Calle a repetir este esquema.

Mikel Bueno, Txema Pan, Joseba e Ibra destacaron el pasado fin de semana, pero no parece haber sitio para todos en el once titular, y el autor del segundo gol en Merkatondoa, Dieng, podría ser el que comience el duelo desde el banquillo. Otra de las posibilidades es que por banda derecha Calle opte por jugar con el canterano Urrecho. Esta disposición obligaría a cambiar el esquema con Facu en la media punta, puesto que Txema Pan parece fijo en el once titular.

En cualquier caso, Aitor Calle reconoce la dificultad de afrontar el duelo sin los jugadores específicos de banda, pero alude al conjunto para salir adelante. «Somos un equipo y tenemos unos jugadores capaces de adaptarse a varias posiciones del campo, pero intentaremos que independientemente de quién juegue y en qué posición lo haga, el equipo siga manteniendo el buen nivel de los últimos partidos».

Respecto al Leioa, Calle destaca que es un equipo que «tiene muchas variantes. Este año comenzó jugando con tres centrales, pero la lesión de Sota, y el hecho de no haber tenido un buen arranque de temporada, ha hecho que vayan mutando, pasando de ser un equipo que tenía mucho rato el balón, a lo que se vio el otro día con el Alavés, jugando con un 4-4-2». «Y siendo muy directos en el juego -prosigue el técnico del Haro- y aguantando mucho tiempo en área rival, por lo que debemos estar preparados para las dos versiones».

Aitor Calle señala que «la posición en la tabla del conjunto vasco es circunstancial», y tiene claro que «subirán posiciones, puesto que poco a poco están encontrando su mejor nivel de juego».