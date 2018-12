SEGUNDA DIVISIÓN B CD CALAHORRA Explorar la buena línea fuera de casa Varios jugadores, en un momento del entrenamiento de ayer. / SERGIO MARTÍNEZ El Calahorra visita al Bilbao Athletic con la intención de mantener las sensaciones de sus últimas salidas SERGIO MARTÍNEZ Sábado, 15 diciembre 2018, 00:34

Calahorra. Jugar fuera de La Planilla casi parece un alivio. Vista la tendencia de las últimas semanas, el Calahorra está encontrando mayor seguridad y confianza a domicilio, algo inconcebible al inicio de la temporada, mientras que en su terreno ha visto la cara amarga de la categoría. En Lezama, los rojillos deberán mantener su buena línea como visitantes para crecer a partir de ella hacia posiciones superiores, algo que se les está resistiendo. El Bilbao Athletic recibe a los rojillos a partir de las 17.00 horas con la vitola de ser uno de los mejores locales del grupo. Qué mejor prueba para que el Calahorra mida su momento real.

Los siete puntos logrados en las tres últimas salidas son un gran credencial para los de Miguel Sola, que ya vencieron a dos de los mejores equipos del grupo, el Barakaldo y el Sporting B, y empataron en un complejo partido ante el Vitoria en su desplazamiento más reciente. El Calahorra ha sido un equipo competitivo en esos encuentros, bien construido desde la solidez defensiva y aprovechando sus oportunidades para dominar el partido y resolverlo en el área.

Quiere resarcirse el Calahorra del mal sabor de boca que dejó el partido del pasado sábado frente al Real Unión, en el que desperdiciaron su ventaja y su dominio. «El equipo está bien, el otro día nos faltó sacar el resultado. En la primera parte deberíamos haber resuelto y no fue así, y en la segunda les dimos opciones de meterse», valoraba Miguel Sola en el día de ayer.

El Calahorra tiene facilidad para adelantarse en el marcador, pero no siempre ha sabido gestionar sus ventajas. Hacerlo en Lezama resultará clave, como lo será el mantener la portería a cero, un reto que los rojillos se marcan desde hace varias semanas pero no alcanzan. Desde la novena jornada, hace casi dos meses, el Calahorra no consigue terminar un partido sin encajar, algo que siempre lastra. En la vertiente contraria, la facilidad que tiene el equipo para hacer gol y la buena racha anotadora de Eduardo Ubis, que ya suma ocho dianas a su cuenta particular. Precisamente, se medirá al máximo goleador del grupo, Asier Villalibre, aventajando el punta vizcaíno al riojano en un tanto.

El Calahorra contará con importantes bajas de cara a este partido, y es que a la ya asumida de Xabier Cárdenas, con una lesión que le mantendrá aún tiempo apartado de los campos, se sumaron las de los defensas Yasin y Barrio por acumulación de amonestaciones. Sus ausencias podrían ser cubiertas por sus recambios naturales, Javi Duro en el centro de la defensa y Álvaro en el lateral derecho. Por lo demás, pocas variaciones se esperan en el once que ponga en liza Miguel Sola. «Hemos tenido que jugar en otros partidos con algunas bajas, por ejemplo el día del Barakaldo, y sacamos el partido adelante. Al final es cómo compita el equipo. Si lo hace bien tendremos opciones», comentaba el técnico.

El Bilbao Athletic no sólo destaca por la facilidad goleadora de Villalibre, y es que es el segundo equipo que más goles marca, sólo por detrás del Racing. El filial no ha conseguido mantenerse en las posiciones superiores tras su buen inicio pero, con sólo un punto menos que el Calahorra, es un rival muy peligroso, que buscará el balón y arrinconar a los riojanos, habitualmente incómodos en esa situación.

El partido se presenta igualado en la tabla y en sensaciones, con dos equipos con muchas diferencias en cuanto a concepto pero otras tantas similitudes. Lezama es otra prueba para medir las aspiraciones de un Calahorra que quiere mirar alto.