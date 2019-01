UD LOGROÑÉS «Tendríamos que estar más cerca del Racing, yo confío mucho en nuestra plantilla» Sergio Rodríguez observa a la plantilla de la UDL durante un entrenamiento. :: justo rodríguez Sergio Rodríguez Entrenador de la UD Logroñés El técnico hace un balance del pasado año y avisa de que llega «el mejor equipo de la categoría» ELOY MADORRÁN Logroño Viernes, 4 enero 2019, 09:35

Primera comparecencia pública ayer de Sergio Rodríguez en el año recién estrenado. El técnico de la UD Logroñés atendió a los medios de comunicación en una charla que sirvió para repasar lo más cercano, el Racing mañana en Las Gaunas, y todo lo que ha pasado o puede llegar durante los próximos meses.

Sobre el rival de mañana, el entrenador de la UDL es claro. Visita Logroño el mejor equipo de los cuatro grupos de Segunda División B: «Tenemos la experiencia del partido de Copa en Santander donde vimos a un equipo muy equilibrado, con jugadores a nivel individual de mucha calidad y un buen funcionamiento colectivo. Y todo eso unido hace que sea a día de hoy, no sólo el mejor rival de nuestro grupo, sino el mejor rival de la categoría».

Aunque Rodríguez, contenido y mesurado siempre en sus declaraciones sean momentos buenos o malos, también pone peso en el otro fiel de la balanza. «Viene un rival muy potente, lo sabemos. Pero nosotros también tenemos nuestras armas y vamos a intentar poner las cosas muy difíciles al Racing», recuerda.

La ausencia de Bijimine y el mercado de invierno Los clubes afrontan la recta final de la primera vuelta de la competición con la mirada puesta en el mercado de invierno. A estas alturas cada club sabe dónde falla y qué jugadores necesita. En el caso de la UD Logroñés, el técnico Sergio Rodríguez ha descartado hablar de ello en público: «Es un asunto interno del club». Aunque también ha reconocido que «para que haya llegadas, tendrá que haber salidas». Uno de los jugadores que más boletos tiene es Jonathan Bijimine. El central apenas ha contado en los planes del míster y todavía no ha regresado del período vacacional. «Tiene permiso del club», contestó un escueto Sergio Rodríguez ayer.

Se encuentra la UD Logroñés en un momento difícil. Encadenan los blanquirrojos cuatro partidos sin ganar (una derrota y tres empates sin goles), una secuencia que ha apartado a los riojanos de los puestos de 'play off'. «Llevamos cuatro partidos sin ganar, tres empates y una derrota. En alguno podíamos haber conseguido más cosas, pero ahí están los números. Yo no estoy descontento con el rendimiento del equipo... Igual sí que el día contra el Arenas en casa no dimos nuestro mejor nivel, pero hay partidos que se te bloquean. Pero la actitud es muy buena», argumenta el técnico.

Mal inicio, mal final

También tuvo ayer tiempo Sergio Rodríguez para realizar un balance de la primera vuelta (a falta del partido de mañana en Las Gaunas). Para empezar, una confesión. ¿Cree que el equipo tendría que estar más cerca del Racing de Santander en la clasificación? «Creo que sí porque yo confío mucho en nuestra plantilla. Creo que podíamos estar más arriba». Sinceridad. ¿Y por qué no se ha logrado? «Hemos estado marcados por dos cosas: un comienzo muy malo y ahora estos últimos partidos en los que no hemos podido puntuar. Hay bastante diferencia entre el comienzo, cuando no encontrábamos el juego y las situaciones de estos últimos cuatro partidos, en los que pese a lo mermados que estábamos hemos competido», repasa Sergio Rodríguez.

No se sale del guión el entrenador cuando se le pregunta por su autoevaluación y los resultados del equipo en el pasado año: «A nivel de resultados nos hubiera gustado entrar en 'play off' la temporada pasada y ahora nos gustaría estar en puestos de 'play off', pero el fútbol depende de los resultados. En cuanto al trabajo, la conciencia está tranquila. No sólo la mía, sino la de todo el cuerpo técnico. Estamos convencidos de que por esa línea de trabajo los resultados tienen que llegar».

En lo estrictamente deportivo, Sergio Rodríguez apurará hasta última hora la recuperación de los lesionados Marcos André y Olaetxea (este último con menos opciones) además de Vitoria y Buigues, enfermos, para confeccionar el once que se enfrente al Racing.