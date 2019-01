UD Logroñés UD Logroñés Paro Calahorra A la espera de una oferta Iñaki toca el balón con Txomin Barcina en uno entrenamiento con el Calahorra. :: sergio martínez El martes se abrirá el periodo para fichar. Día marcado en el calendario de un futbolista que pasó de Segunda a no tener equipo en el que jugarIñaki Sáenz, el futbolista de campo que más partidos ha disputado con la UD Logroñés y que se entrena con el Calahorra, confía en encontrar equipo en el mercado invernal JOSÉ MARTÍNEZ GLERA LOGROÑO. Sábado, 5 enero 2019, 00:11

«La UD Logroñés siempre es interesante, pero a día no tengo noticias». Es la afirmación de Iñaki Sáenz, exjugador de la UD Logroñés, que espera la llegada del 1 de enero para intentar seguir jugando a fútbol a sus 30 años. Iñaki llegó a la UDL en el verano del 2009 después de jugar dos temporadas en el Calahorra, en Tercera División, y se marchó cuatro años después, tras 132 partidos oficiales con su camiseta. Sólo Miguel Martínez, con 180 partidos sólo en liga, supera esa cifra.

La situación del futbolista calagurritano no es sencilla. Ha pasado de jugar en Segunda División con tres equipos diferentes a estar en el paro. De la noche a la mañana. Llorar un descenso, con el Racing de Santander, a disfrutar de un ascenso, con el Alavés. Y después, Tenerife, donde las lesiones no le permitieron tener continuidad. En verano pudo firmar por la UD Logroñés, pero como el mismo reconoce, tensó demasiado su situación personal en su afán de seguir en Segunda División.

LOS NÚMEROS camisetas ha lucido en esos nueve años Llegó a la UD Logroñés después de jugar 69 encuentros en Tercera con el Calahorra. En la UD Logroñés militó durante cuatro campañas (2009/2013); firmó por el Racing (2013/2016), donde completó dos temporadas y media en las que vivió un ascenso y un descenso; Alavés (205/2016), medio año en el cuadro vitoriano, con poca presencia en el once, pero un ascenso a Primera; Tenerife (2016/2018). 243 partidos ha jugado en nueve tempordas en Segunda División B y Segunda. partidos ha jugado con la camiseta de la UD Logroñés, el futbolista de campo que más en los nueve años de historia del conjunto riojano 124 disputó en Liga y el resto en la Copa del Rey. Ha sido titular en 98 de esos 124 encuentros. encuentros ha jugado en Segunda División, más de la mitad en el Racing de Santander 41, en total. Allí coincidió con César Caneda. En el Tenerife ha disputado 34 partidos repartidos en dos temporadas. En el Alavés disfrutó de 3.

«En verano estuve hablando con la UDL, pero era muy pronto y mi intención pasaba por seguir en Segunda División. Luego no salieron las cosas como estaba previsto y la UDL ya tenía sus plazas cubiertas. No pudo ser», reconoce el jugador, que en ese momento buscaba una nueva ilusión. «Quería jugar en un equipo en el que estuviera motivado y en el caso de Segunda B había muy pocos sitios. Uno de ellos era el Logroñés, pero al final no se pudo concretar. Tomas decisiones buscando siempre lo mejor, pero a veces no son las mejores», incide.

LAS FRASESIñaki Sáenz Futbolista«Hablamos en verano. En este momento, no sé nada, pero me gustaría volver. Ahora o más adelante» «Le sigo. Me sentí muy importante en el club. Soy el jugador de campo con más partidos» «Quizá exprimí demasiado la opción de seguir en Segunda. No le deseo a nadie mi situación» «Le estoy muy agradecido por permitirme entrenar cada día. No se me caen los anillos por jugar aquí»

Estos seis meses los ha pasado en casa, en Calahorra. Su buena relación con Tomás Lorente le ha abierto las puertas del Calahorra, con quien se ejercita a diario. Mejor eso que no trabajar en solitario, escenario que odian los jugadores. «Estoy entrenándome con el Calahorra desde julio porque conozco al presidente y me han dado muchas facilidades. Me siento muy agradecido pues soy uno más en la plantilla, aunque los domingos no juego. Además, estoy ejercitándome con un entrenador personal. Ritmo de trabajo tengo, otra cosa es la competición. Hubiera sido muy duro si el Calahorra no me hubiera abierto sus puertas y no hubiese estado en contacto con el balón a diario. Han sido muchos años jugando para pasar a estar sin el balón de un día para otro. Siempre esperas una nueva oportunidad en la categoría en la que estás jugando, pero no llega lo que quieres. Son situaciones que a veces se dan, pero que no deseo a nadie. No se pasa nada bien», señala.

El centrocampista llegó a Logroño con 21 años. Había jugado 69 partidos en el Calahorra en dos tempordas, entre el 2007 y el 2009. Su nombre se incluyó en un proyecto en el que tenían cabida otros varios jugadores riojanos. Era Sub'23, con lo que ello conlleva, pero fue sumando partidos con Josip Vinsjic, Nacho Martín, Pepe Calvo y Raúl Llona. Cuatro intensos años en los que sólo el primero logró completar un ejercicio deportivo. En su primera campaña jugó 31 partidos en Liga; en la segunda, 27; en la tercera volvió a dígitos excelentes, 32 encuentros; y se despidió con 34 choques. Tres goles en 124 compromisos en Liga, 98 de ellos en el once titular.

De Logroño se marchó a Santander. Allí vivió un etapa muy dura económicamente hablando, pero el Racing ganó la Liga y además ascendió. En su primera experiencia en Segunda División jugó 41 partidos, si bien vivió un descenso. En su tercera campaña se marchó a Vitoria y acabó disfrutando del ascenso a Primera, aunque apenas jugó en esa segunda vuelta a la que se sumó. En Tenerife ha disputado 34 partidos en dos temporadas

«Jugué 41 partidos en el Racing de Santander, pero descendimos. Surgió la opción de jugar en el Alavés, pero no hubo acuerdo con los clubes. Al final, salí de Santander en el mercado de verano y disfruté del ascenso a Primera con el Alavés, aunque no jugué mucho. Aquel verano llegó la propuesta de fichar por el Tenerife. La primera temporada me lesioné mucho, demasiado, y no jugué todo lo que hubiera querido. Creo que unos 19 partidos. Son cosas que pasan. Tomas decisiones buscando siempre lo mejor, pero... Quizá exprimí demasiado la opción de seguir en Segunda División», resume.

«Ahora mismo, el mercado está parado, no hay movimiento, aunque espero tomar una decisión pronto y recibir noticias de algún lado», indica, aunque después de seis meses su pensamiento ha variado, con 30 años, lo que necesita es competir. «No cierro las puertas a nadie y contemplo todas las opciones. No se me caen los anillos por jugar en el Calahorra. Me siento cómodo aquí y, además, estoy en casa. Y si se da la opción de Logroño, también la valoraré, pero como he dicho no hay nada en este momento», apunta.

Y es que en ningún momento oculta que siente a la UD Logroñés. Llegó siendo un chaval y se marchó portando el brazalete de capitán. Es de los pocos jugadores que han alcanzado cuatro temporadas en el equipo y es el futbolista de campo que más partidos ha jugado, 132.

«Sigo a la Unión Deportiva Logroñés desde que salí del club porque me sentí muy importante en el equipo. Estuve cuatro temporadas y, salvo Miguel, soy el futbolista que más partidos ha jugado con su camiseta. Además, me marché siendo capitán del equipo. Siempre le he deseado lo mejor y me gustaría volver a jugar con él en el futuro. Si no es ahora, más adelante», concluye.