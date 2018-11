La UDL espera los goles de Rayco Rayco persigue el balón, por delante de Carles Salvador. / JONATHAN HERREROS El canario, que no ha anotado aún, Marcos André y Ñoño marcaron el ritmo goleador de la UDL el año pasado JOSÉ MARTÍNEZ GLERA LOGROÑO. Jueves, 22 noviembre 2018, 23:57

Los dos goles que firmó Antonio Asencio, Ñoño, el pasado domingo frente al Gernika parecen haber activado al segundo componente del trío realizador que definió el poder ofensivo de la UD Logroñés la pasada campaña. Rayco García, Ñoño y Marcos Andrés firmaron en aquellos 38 partidos de liga 38 de los 55 goles que sumó el equipo. En la actual, el brasileño ha marcado en dos ocasiones; el gaditano, en tres; y el canario aún no ha festejado un gol. Las estadísticas dicen que la UDL echa de menos los tantos de Rayco García.

En una temporada complicada para muchos de los jugadores blanquirrojos, Rayco también se ha visto obligado a parar por lesión muscular. Completó los seis primeros partidos, pero se lesionó ante el Real Unión, aunque finalizó el encuentro. Se perdió cuatro compromisos y regresó coincidiendo con la derrota riojana en Sarriena. El pasado domingo jugó diez minutos frente al Gernika.

LOS NÚMEROS marcaron Rayco (4), Ñoño (4) y Marcos André (5) en los doce primeros partidos de la pasada campaña El 86% de los tantos del equipo. Acabaron la liga sumando 38 de los 55 alcanzados. suman entre los tres en estos doce primeros encuentros de la temporada 2018/19 Ñoño alcanzó el domingo los tres, Marcos André ha marcado en dos ocasiones y Rayco no se ha estrenado. Aun así, suman el 50% de los goles de la UDL.

Rayco no ha marcado. Ésa es una de las diferencias de este equipo respecto al que comenzó el ejercicio 2017/18. Porque, aunque se pueda pensar que no ha sido un buen inicio, lo cierto es que la UDL suma un punto más tras la duodécima jornada que hace un año en idéntica semana de competición. El canario había disputado once de aquellos doce encuentros, nueve de ellos en el bloque inicial. Un total de 661 minutos sobre el césped que aprovechó para marcar cuatro goles, repartidos a partes iguales entre Leioa y Real Sociedad. A esa cifra, los logroñeses sumaron los cuatro goles de Ñoño -Vitoria (2) Amorebieta y Caudal- y los cinco de Marcos André -Vitoria, Lealtad, Osasuna (2) y Real Sociedad-. En total, el trío alcanzó los 13 goles en los 12 primeros partidos. Trece sobre un total de quince que sumaba la UDL. Es decir, el 86%. Al finalizar el ejercicio, juntaron 38 goles (Rayco, 16, y Marcos André y Ñoño, 11 cada uno). Un 69% de los 55 que celebró el equipo.

Esta campaña está siendo muy diferente. El canario participó del equipo cuando peores números firmó éste. En los cinco primeros encuentros no se logró ganar y sólo se marcó un gol; en el sexto, cuando llegó la victoria, cayó lesionado. Ninguno de los tres protagonistas anotó en esas primeras cinco jornadas. El primero que apareció en escena fue Marcos André, en la sexta fecha y con el Real Unión como víctima.

Los números del punta sudamericano no son tan buenos como los del inicio de la temporada pasada. Ha disfrutado de oportunidades en los doce encuentros, ha estado sobre el césped 855 minutos, pero sólo ha sido capaz de anotar ante el Real Unión y el Amorebieta.

Ñoño también protagonizaba un inicio dubitativo. Quizá los dos goles firmados ante el Gernika supongan un punto de inflexión en su rendimiento. Ha sido titular en cinco partidos, suplente en tres y no ha jugado en cuatro. A las dos dianas del domingo suma una tercera, la lograda a balón parado ante el Amorebieta.

Y Rayco, que ha sido titular en seis de los doce partidos y suplente en dos, no ha marcado en sus 578 minutos sobre el césped. Tampoco se le debe exigir que sea el pichichi del equipo, porque no es un nueve puro, si bien su fútbol es desestabilizante y genera oportunidades de gol. Ese es su auténtico rol dentro de la plantilla. Si luego llegan los goles... que llegarán. Como los de Ander Vitoria, el gran ausente en la cita con el gol, aunque el año pasado los sumó para el Barakaldo. Aún así, se echan de menos también.