El equipo supera su racha de lesiones con dos triunfos ante favoritos al ascenso Los blanquirrojos descansan este martes. Calcan el calendario de trabajo de la última semana JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Logroño Martes, 24 septiembre 2019, 09:28

La lista de lesionados de la UD Logroñés en este inicio de campaña es larga, pero como ya experimentó el equipo en ejercicios precedentes, se crece ante la adversidad. En un día complicado como era el domingo, los riojanos solventaron con holgura su prueba. Buena noticia saber que hay fondo de armario.

Gorka Pérez e Iñaki Sáenz se retiraron con molestias físicas en Salamanca. Preocupa el percance del calagurritano, que se lesionó en su tobillo izquierdo en la última acción del partido. Son dos nombres que añadir a la lista.

Rubén Miño se recupera de una lesión muscular; Míchel Zabaco acaba de reaparecer tras perderse dos jornadas; Miguel Santos no acaba de olvidar sus problemas musculares; y Jaime Paredes se tomó un descanso obligado ante el peligro de vivir una lesión de mayor calado. Contratiempos habituales, pero también inesperados. Aun así, el equipo ha crecido en las dos últimas semanas.

Los blanquirrojos descansan este martes. Calcan el calendario de trabajo de la última semana. San Mateo no influye en su agenda. Miño no estará disponible este domingo; Santos y Paredes, quizá. Sergio Rodríguez guarda varias balas en la recámara, caso de Víctor Socorro o Jaime Sierra, que aún no han debutado.

Mañana arranca la nueva semana con del Tudelano en el horizonte. Entre los objetivos, recuperar jugadores para la causa.