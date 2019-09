UD LOGROÑÉS Un equipo que, de momento, no funciona Rayco se dispone a sacar de centro tras el gol recibido por la UDL ante el Haro. :: fernando díaz La UD Logroñés defrauda y deja dudas en las dos primeras jornadas ligueras ELOY MADORRÁN Miércoles, 4 septiembre 2019, 07:38

La realidad es tozuda. Muy tozuda. Y deja en muy mal lugar a la UD Logroñés. El equipo que entrena Sergio Rodríguez ha comenzado la temporada sumando un punto en dos partidos, contra dos equipos recién ascendidos. Y lo que es peor. La imagen ofrecida ha sido pobre. Impropia de un equipo que aspira a todo un año más.

Los optimistas puede que sacaran algo positivo del empate en Ibaia, donde el equipo dominó el juego, aunque el Alavés B empatara en el único fallo de la zaga. Pero del partido del domingo en Las Gaunas ante el Haro es imposible rescatar algo. La imagen fue indigna. «Los chavales se van muy dolidos a casa», argumentaba Sergio Rodríguez en sala de prensa para subrayar el compromiso de la plantilla. Es indudable que los jugadores son los primeros que quieren ganar. Pero eso hay que transmitirlo sobre el terreno de juego. Y el domingo no lo hicieron.

Dicen que los mejores en sus diferentes disciplinas lo son no porque no cometan errores, sino porque aprenden de ellos y no vuelven a repetirlos. En el primer partido liguero, ante el filial del Alavés, el gol encajado llegó después de un saque de portería del rival, una jugada por banda izquierda (derecha de la defensa riojana) que no se ataja a tiempo y que acaba con el balón en el fondo de la portería de Miño. Este pasado domingo, el único tanto del partido vuelve a sacar los colores a la banda derecha de la defensa riojana y termina con un disparo en el que el portero local pudo hacer algo más.

Ñoño y Álamo todavía no han debutado en las dos primeras jornadas de competición

«No vamos a echar de menos a nadie. Estamos muy contentos con la plantilla que tenemos», comentaba Sergio Rodríguez tras el desastre contra el Haro. El técnico está obligado a expresarse en ese sentido, pero parece claro que hay posiciones en las que el equipo sí echa de menos a jugadores del pasado año. La banda derecha, por ejemplo. Iglesias firmó una temporada sobresaliente y su hueco será muy difícil de llenar. Santos lo intenta, pero de momento no lo ha conseguido.

Ausencia de Errasti

El técnico blanquirrojo cuenta con tres jugadores para ocupar el doble pivote del centro del campo: Andy, Olaetxea y Errasti. En Ibaia formaron los dos últimos. El de Abadiano marcó el gol riojano y el de Eibar fue de los más destacados del partido. Por ese motivo sorprendió su presencia en el banquillo en el duelo contra el Haro. Y sorprendió más aún que no saliera en el segundo tiempo para apuntalar esa zona, que hacía aguas con Andy y Olaetxea muy separados.

Otra de las circunstancias que llaman la atención es la situación de Ñoño y Javi Álamo. Dos futbolistas que pueden aportar algo diferente. El primero, desborde y acciones personales. El segundo, llegada por banda y centros al área. Ninguno de los dos ha debutado aún. Álamo lo iba a hacer en Ibaia, pero la UDL encajó el gol del empate y Sergio Rodríguez sacó rápidamente a Vitoria.

Este pasado domingo, con el equipo perdiendo en casa ante el Haro, el gaditano ni siquiera saltó a calentar. «Hemos entendido que las soluciones eran otras». Con estas palabras explicó Sergio Rodríguez la ausencia de Ñoño, que estuvo calentando en la banda de Las Gaunas.

Solo se han jugado dos partidos. Queda mucho margen de mejora y seguro que la UD Logroñés finaliza la campaña en los primeros puestos de la clasificación. Pero ya se vivió un mal inicio la pasada temporada. Y no siempre se puedes firmar remontadas como la que protagonizaron los riojanos.