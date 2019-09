«El equipo está funcionando bien y no hay motivos para cambiar» Miguel Sola, en el entrenamiento de ayer en La Planilla. :: s. martínez Miguel Sola | Entrenador del Calahorra El técnico rojillo, que recalcó la confianza en todos sus futbolistas, espera que el Burgos proponga el domingo, pero sin descuidarse SERGIO MARTÍNEZ Logroño Viernes, 13 septiembre 2019, 07:52

Está viviendo una semana tranquila el Calahorra. El empate del domingo en el derbi sirvió en cierta medida para calmar la euforia inicial pero también para certificar el buen rumbo que está tomando el equipo y la fiabilidad que está dispuesto a mostrar en la presente campaña. Pese a que no remató a una UD Logroñés noqueada, el punto fue positivo y da motivos para volver a ilusionarse de cara a la visita al Burgos, otro favorito al 'play off' que no ha arrancado de la mejor manera.

El Calahorra realizó ayer su penúltimo entrenamiento de la semana en La Planilla, un escenario siempre favorable para aprovechar las sesiones. Al termino del mismo, Miguel Sola valoró la situación del equipo y esas similitudes que encuentra entre su último rival y el próximo: «Son dos conjuntos con presupuestos y hechos para estar arriba. Creo que el Burgos es otro de los equipos que terminará en 'play off'». Los de El Plantío solamente han sumado tres empates con el mismo resultado, empate a uno.

Precisamente el Calahorra ya conoce al Burgos después de verse las caras en un partido de pretemporada en el feudo rojillo que terminó con 0-2 en favor de los visitantes. ¿Hasta qué punto sirve esa prueba de verano de cara al partido del domingo? «Aunque la pretemporada y la liga no tengan nada que ver, tienes identificado al equipo contrario, su estilo, a los jugadores... Tiene grandes jugadores para la categoría pero tienen que demostrarlo cada día», contesta Miguel Sola.

«El Burgos tiene grandes jugadores para la categoría, pero tienen que demostrarlo día a día»

La presión está en el lado de los burgaleses, por lo que es previsible que asuman mayores riesgos y tomen la iniciativa, pero Miguel Sola no espera grandes locuras por parte de su rival: «Ellos van a proponer un fútbol de posesión, de intentar llegar, pero no se van a descuidar en defensa. El Burgos sabe qué tipo de equipo somos y que si nos dejan el balón y la iniciativa le podemos hacer daño».

El entrenador del Calahorra está probando diferentes variantes en su equipo para decidir cómo plantar cara al Burgos, en un inicio de campaña en el que sorprenden las escasas rotaciones que está realizando hasta el momento, aunque Sola se justifica: «El año pasado empezamos con la liga y la Copa y eso hizo que hubiese tantas rotaciones. Ahora, hasta octubre, no empezamos con la Copa Federación, el equipo está funcionando bien y no hay muchos motivos de momento para cambiar, pero estoy seguro de que todos los que están en la plantilla tendrán su oportunidad y serán necesarios».

«Saben qué tipo de equipo somos y que, si nos dejan la iniciativa, les podemos hacer daño»

En cuanto a la Copa Federación, el Calahorra ya conoce a sus posibles rivales: el Izarra y el Tudelano, de Segunda B, y el Llanes, el Tropezón de Tanos, la Cultural de Durango, el Cortes y el Náxara, de Tercera. El sorteo decidirá los cruces de la primera eliminatoria, que se disputará el 3 de octubre a partido único.