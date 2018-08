SEGUNDA B «El equipo debe estar tranquilo y no repetir los errores de la pretemporada» «El Amorebieta va a proponer un fútbol de contacto, intenso y que nos pondrá en dificultades», avisa el técnico rojillo Miguel Sola Elizalde Entrenador del Calahorra SERGIO MARTÍNEZ CALAHORRA. Jueves, 30 agosto 2018, 23:29

A dos días del gran momento, Miguel Sola valora el trabajo hecho pero deja claro que aún queda por mejorar, teniendo el Calahorra que estar cerca de su máximo nivel para ganar al Amorebieta.

- El Calahorra está a punto de debutar en Segunda B, ¿de qué forma lo siente el equipo?

- Como toda la ciudad, ilusionados con este partido, el primero y en fiestas. Tenemos ganas de poder ofrecer el triunfo a la afición pero enfrente vamos a tener a un rival muy consolidado que sabe lo que quiere y nos va a poner todas las dificultades del mundo. Esperamos hacer un buen partido y empezar sumando los tres puntos.

- ¿Cómo llega el Calahorra?

- No llegamos al cien por cien, está claro, pero creo que tampoco ningún equipo en el primer partido puede estar al máximo. Sí que estamos con las garantías suficientes como para afrontar el partido siendo competitivos. El equipo debe estar tranquilo y no repetir esos errores que hemos tenido esta pretemporada con equipos de Segunda B y que nos han costado goles. Tenemos que ser más contundentes atrás y si se dan esos parámetros podremos ganar.

- La adaptación de los nuevos jugadores al sistema de juego parece ir en buena línea.

- Está un poco más avanzado pero no consolidado. Tenemos aún mucho margen de mejora y en eso debemos seguir trabajando. Ha habido además jugadores que se incorporaron algo tarde o han tenido lesiones, como Barcina, Ubis o Gabri, algo que no ha ayudado a incidir en ese trabajo. La idea está ahí y tenemos que seguir madurándola.

- ¿Cuánto tiempo lleva pensando en este partido?

- Tampoco demasiado porque durante la pretemporada hay muchas cosas que trabajar y aspectos en los que incidir, te centras en el día a día. Desde hace diez días sí hemos estado pensando en el Amorebieta, yendo a ver sus partidos, conociéndolo para intentar hacerle daño. Ellos también han podido vernos, pero cuando llega la competición los equipos se transforman.

- ¿El once está ya decidido?

- No hay que dar muchas pistas ni a los propios jugadores. El domingo pensaremos quienes son los más adecuados para el partido. Tenemos todavía dos días para darle vueltas.

- ¿Será diferente el juego del equipo según sea local o visitante?

- No tiene porqué. Va a depender del rival que tengamos delante y de lo que nos deje hacer. Nosotros vamos a proponer lo mismo, tratando de ser más fuertes defensivamente de lo que hemos sido este verano y a partir de ahí hacer nuestro fútbol. Si llegamos al área rival con el balón controlado y un buen número de jugadores, mejor, pero también a la contra podemos hacer daño. Habrá que adaptarse a cada partido.

- El Amorebieta es un equipo con muchas novedades que puede estar aún por construir.

- Vamos a tener un rival que va a proponer un fútbol de contacto, intenso y que nos pondrá en dificultades. No podemos pensar que será sencillo porque no están adaptados, sería un error que no podemos cometer. El Amorebieta tiene jugadores mucho más consolidados en su equipo que nosotros en Segunda B.

- ¿Qué le diría a la afición que lleva tantos años esperando?

- Que trate de animar a los jugadores ya que con su apoyo seremos más fuertes. Es un partido bonito para todos y cuanto más arropados y juntos estemos, mejor. En los momentos de dificultad, que los va a haber, será cuando más lo necesitemos.