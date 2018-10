LA UDL YA ENTIENDE LA CATEGORÍA Miguel Martínez de Corta sale de puños para despejar el balón en un saque de esquina. :: luis palomeque/d.m. Los riojanos logran su primer triunfo lejos de casa y crecen con un fútbol alejado de su ideario JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Domingo, 28 octubre 2018, 23:54

torrelavega. ¿A qué estamos, a setas o a Rolex?, que diría el setero vasco. Más allá del humor del norte, unos se pueden preguntar a qué juega la UD Logroñés en este momento, porque su fútbol es pobre, como el de la categoría. Ha renunciado al fútbol preciosista con el que desembarcó Sergio Rodríguez en el primer equipo, pero gana. Los blanquirrojos se han convertido en un equipo resultadista, se han dado cuenta de que lo más importante es el marcador. Puede quedar para el recuerdo el fútbol, pero éste vive del resultado y la UDL lo ha entendido. Gana, que es lo que busca en este momento. Ayer lo hizo en Torrelavega. Con tanto o más sufrimiento que frente al Tudelano, pero sumó tres puntos más a su cuenta. Ahora no se plantea cómo llegar a destino, sino llegar. Y su destino se encuentra entre los cuatro primeros de la clasificación. Un solitario gol de Andy Rodríguez, desde los once metros, marcó la diferencia sin olvidar a Miguel Martínez de Corta, que dio validez a ese tanto.

0 GIMNÁSTICA UD LOGROÑÉS 1 Gimnástica Álex Ruiz, Fer, Camus. Cristian, Bardanca, Cusi, Luis Alberto, Vitienes, Cagigas (Docal, 69), Primo (Barbero, 85) y Fermín (Rozas, 63) UD Logroñés Miguel, Iglesias, Caneda, Bobadilla, Flaño, Andy, Carles Salvador, Víctor López (Remó, 74), Rubén Martínez (Borja, 81), Oletxea (Santamaría, 89) y Marcos André Goles 0-1, m. 32. Andy Rodríguez, de penalti. Árbitro González Esteban. Colegio Vasco. Ayudado por López Buitrago y Sánchez Askla. Amonestó a los locales Bardanca, Cristian y Primo; y al visitante Caneda. Incidencias Estadio del Malecón. Tarde soleada. Terreno de juego en regulares condiciones. Novena jornada de Liga. Muy atrásNo es algo nuevo en la UDL en los últimos tiempos. Se ubica tan atrás que no llega a los rechaces ni al área en gran número.

Un penalti que no lo fue apeó a la UDL de la Copa y una pena máxima muy discutida por la parroquia local mantiene a los riojanos en la pelea por alcanzar a los mejores, lista que abre el Racing y cierra el Mirandés. El fútbol cambia a cada segundo; en cuatro días puede hasta desfigurarse. Porque el equipo varió su perfil. La base del once de la Copa se quedó en el banquillo; el de la Liga regresó al césped. Rodríguez había advertido de la importancia de este partido. Mayor que el del miércoles y por ello se refugió en aquellos que han evitado que le cortasen la cabeza semanas atrás.

La UD Logroñés ha variado su discurso. Ya no necesita el balón, porque se lo dio a una limitada Gimnástica de inicio; ya no necesita mil y un toques, es más vertical; ya no demanda marcar muchos goles para ganar, pues ahora encaja menos. Cuatro partidos consecutivos sin recibir un gol. Así es mucho más fácil ganar. Y además, tiene la fortuna de la que careció en las primeras semanas. Todo suma.

Andy marcó de penalti en Torrelavega y Miguel cerró la portería. Fútbol y triunfo por la mínima, esencia de esta categoría

Los riojanos avisaron con un tímido remate de Olaetxea. El peligro llegó por la banda izquierda. Poco después, la banda derecha, con Víctor como protagonista, generó la pena máxima. Mano de Cusi dentro del área, según Sergio Rodríguez. Desde la grada dio la sensación de que incluso el cántabro arrolló al riojano. Sea como fuera, Andy engañó a Álex Ruiz y marcó. Gol y mazazo, porque la UDL ganó muchos minutos para la causa.

Las bandas. De olvidadas a protagonistas. Otro cambio. Las UDL es ahora un equipo más rico. Su fútbol era un embudo de cuello estrecho y ahora es un abanico abierto. Rubén Martínez pudo marcar al inicio del segundo periodo tras una cabalgada por su banda. Álex Ruiz lo impidió con su cuerpo como en su día anuló su intento Errasti en Durango. Y poco después, el catalán puso un balón para empujar a Marcos André, pero éste no llegó. Otra jugada por la banda. Cómo cambia el fútbol.

Tanto como para convertir el sufrimiento en un estado de ánimo. No hay victoria fácil en un categoría igualada, sobre todo cuando la confianza se sujeta con alfileres. Pero esta UDL ha aprendido a sufrir. Ha necesitado vivir al límite, pero ha aprendido, aunque al igual que sucede con su fútbol, tiene margen de mejora. La pasividad de Andy en un balón aéreo pudo costarle una pena máxima, porque la patada a Barbero existió, pero el vasco González Esteban pasó palabra. Suerte.

Sin embargo, entre tanto cambio hay algo que permanece. En esta UDL sufridora, de menos fútbol, pero más vertical y de ataque mucho más abierto, jugadores como Miguel Martínez de Corta siguen representado una máxima de este deporte: una buena portería. El caprichosamente discutido portero sacó dos manos, sobre todo la segunda, para el recuerdo. La primera, a la hora de juego. Lamento de Rozas. La segunda, con el tiempo cumplido. Lágrimas del Malecón que ya se levantaba para festejar el gol.

Ganó la UDL. Con otro fútbol muy diferente al que su técnico tiene en mente. Pero ganó. Y lo hizo porque ya entiende cómo se puede ganar en esta categoría sin jugar bien, aunque lo ideal es unir buen fútbol y victoria. El sueño de todos.

Tres puntos más. Cuando no estás en condiciones de hacer un buen fútbol debes saber ganar partidos. La UDL está en ese momento.

Muchas ocasiones falladas. Ganar con sufrimiento pudiendo evitarlo. La UD Logroñés tiene que aprender a cerrar los partidos.