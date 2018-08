SEGUNDA DIVISIÓN B «Entendemos que tenemos un buen equipo, ahora toca competir» Carlos Lasheras, director deportivo de la UDL, en el campo de Las Gaunas. :: / J. MARÍN Carlos Lasheras | Director deportivo de la UD Logroñés «No hemos recibido muchos 'noes'. Sabiendo de nuestro potencial hicimos unas apuestas que, en su mayoría, han salido», explica Lasheras V. S. LOGROÑO. Miércoles, 22 agosto 2018, 14:47

El fútbol se juega sobre el césped, pero también en los despachos. En el seno de la Unión Deportiva Logroñés, la llegada de Carlos Lasheras ha supuesto la profesionalización de la dirección deportiva. Mano a mano con el técnico, Sergio Rodríguez, el nuevo responsable de los despachos blanquirrojos ha realizado un trabajo rápido para tener una plantilla compensada y con tiempo de preparar la pretemporada. Pero, como dice Lasheras, «ahora llega lo importante».

- ¿Ha sido una pretemporada sencilla a la hora de elegir y contratar jugadores?

- Fácil no hay nada. Pero comenzamos antes que otros equipos a trabajar, en los primeros días de mayo cuando otros estaban aún en 'play off' o en competición, y hemos sabido movernos a tiempo. Creo que hemos tenido suerte y capacidad de convencer a jugadores de que éste es un proyecto bueno. Nos costaron las renovaciones, que no han resultado sencillas, pero mantener el bloque y tenerlo pronto era principal para nosotros.

- ¿Han recibido muchos 'noes'?

- No, la verdad. Sabiendo de nuestro potencial hicimos unas apuestas que, en su mayor parte, han salido.

- ¿Está la plantilla cerrada?

- Hasta que no se cierre el mercado, no se puede asegurar. Contamos con una plantilla compensada, que no es larga pero bien complementada con jugadores del filial. Creo que no hay que incorporar a muchos más porque luego están las convocatorias, las alineaciones... y no se pueden quedar muchos fuera.

- ¿En que se pensó para elaborar la plantilla?

- Lo primero, en buscar el equilibrio del equipo. Renovamos y fichamos a futbolistas que se adaptan a nuestro estilo y exigencia. La mayoría son jugadores que conocíamos o que contaban con una trayectoria en la categoría o en superiores. Gente competitiva, con calidad y que se adapte al estilo del club.

- La UDL de Sergio Rodríguez aboga por un fútbol que no es el común en el Grupo II de Segunda B...

- El mundo del fútbol está avanzando hacia ese fútbol, jugando desde la defensa, con posesión. El Grupo II es un poco especial por el estilo, pero va evolucionando. Queríamos incorporar jugadores que cultivasen ese estilo de la UDL y otros capacitados para afrontar otras situaciones, con juego más directo, más físico, porque también nos lo vamos a encontrar.

- ¿Cómo ve el nivel de la plantilla?

- Muy equilibrado. El nivel medio es alto. No tenemos un once titular y complementos, sino que cualquiera puede ser titular. Seguro que habrá sanciones y lesiones y ahí se notará la polivalencia.

- Gestionar un vestuario con tantos titulares puede resultar complicado...

- Tenemos que demostrar a todos los futbolistas que son importantes y que deben pelear por los minutos.

- ¿Cree que habrá muchos fichajes más en el grupo, en estos últimos diez días de mercado?

- Las bases están hechas. Seguro que habrá retoques en muchos clubes, especialmente en los que quieren estar en la zona alta, que contratarán a jugadores de otras categorías, descartes... Racing o Mirandés seguro que se refuerzan.

- ¿Qué le parece el Calahorra, el otro equipo riojano en Segunda B?

- No lo he visto en directo, pero conozco a su entrenador [Miguel Sola], su estilo y a algunos jugadores. Seguro que hará una buena temporada. Además, trae una dinámica ganadora y seguro que le ayuda, al igual que sus seguidores, que están con el equipo. Volver a la categoría da un plus a la hora de competir.

- ¿A qué jugadores le hubiera gustado contratar del Calahorra?

- Me quedo con los que tengo en la plantilla.

- ¿Quedan 'cenicientas' en Segunda B?

- No. Las 'cenicientas' se están extinguiendo en todas las categorías. La rivalidad es máxima. Lo de ganar cómodamente se está acabando. Cada encuentro será muy complicado y cada rival lo pondrá muy difícil.

- ¿Le tranquiliza haber firmado una pretemporada perfecta?

- El sábado, cuando empecemos, lo haremos todos de cero. Las victorias no han supuesto ningún punto. La pretemporada nos ha servido para que trabaje toda la plantilla y para mejorar táctica y físicamente.

- Pero sí en la pretemporada se ha ofrecido una imagen de equipo ambicioso.

- Entendemos que contamos un buen equipo, pero ahora toca competir. Los resultados en pretemporada son lo de menos. Es cierto que estamos satisfechos por la trayectoria, pero no podemos confiarnos ni bajar la guardia. Es muy diferente competir que salir a jugar. Hasta ahora hemos hecho lo segundo. Ahora hay que demostrar que además de calidad hay espíritu competitivo y ganas.