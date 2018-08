PRETEMPORADA UD LOGROÑÉS LA UDL ENSEÑA SUS DIENTES Mikel Santamaría trata de frenar un ataque del Burgos ayer en Medina de Pomar. :: rubén pérez llarena/d.b. Sin jugar muy bien, los blanquirrojos supieron aprovechar sus ocasiones ante un rival difícilLos de Sergio Rodríguez acaban la pretemporada invictos, con siete triunfos y un empate ante un rival de Primera como el Alavés MARTÍN SCHMITT Sábado, 25 agosto 2018, 23:54

Medina de Pomar (Burgos). La UD Logroñés ganó ayer en Medina de Pomar ante un complicado rival como el Burgos, finalizando así una pretemporada inmaculada, en la que no perdió ni un partido, goleó en varios, venció a equipos de Primera, Segunda, Segunda B y Tercera, y sólo encajó cuatro goles. Una hoja de ruta que invita a la esperanza, que crea ilusión, aunque su entrenador, Sergio Rodríguez, recalque una y otra vez que estos amistosos no significan absolutamente nada. Ayer, los blanquirrojos se midieron a un rival complicado, experimentado, que supo acorralar a los logroñeses en varios pasajes del encuentro. Al final, la UD Logroñés demostró tener tablas suficientes para llevarse un partido en el que no jugó bien.

1 BURGOS 2 UD LOGROÑÉS Burgos Mikel Saizar, Aldalur, Antxon Jaso, Julio Rico, Undabarrena, Borda, Asier Goti, Jagoba Beobide, Héctor Figueroa, Machuca y Jon Mán.adrazo. También jugaron Cantero, Benja, Kevin, Acosta, Iker Hernández, Gabriel Salazar, Elliot y Adri UD Logroñés Iván Buigues, Santos, Flaño, Caneda, Santamaría, César Remón, Ñoño, Carles Salvador, Marcos André, Rayco y Borja Sánchez. En el 46 ingresaron Miguel Martínez, Andy, Olaetxea, Víctor López, Rubén Martínez, Ander Vitoria, Paredes y Bijimine. En el 68 ingresaron Juan Iglesias, Bobadilla y Guille. Goles 1-0, m. 2, Asier Goti. 1-1, m. 28, Rayco. 1-2, m. 83, Andy, de penalti. Árbitro Álvaro Cuesta Revilla. No hubo amonestados. Incidencias Unas 400 personas en el campo municipal Jesús María Pereda de Medina de Pomar. La UD Logroñés se llevó el III Trofeo Ciudad de Medina.

Se mostró incómoda la UD Logroñés en la primera parte. Asfixiada por la presión de la salida del balón, la defensa cometió demasiados errores. Pero fue en el primero de ellos cuando Iván Buigues, que jugó de entrada, despejó mansamente, el Burgos recuperó el balón, que llegó a la zurda de Asier Goti. Éste remató sin dudarlo a la escuadra del portero visitante. Golazo. Y solo habían pasado dos minutos.

Un mazazo del que no pareció recuperarse la UD Logroñés, que evidenció más dudas que aciertos en la salida del balón, en una defensa que comenzó con Santos en el lateral derecho y Flaño en el izquierdo, pero que Sergio Rodríguez decidió cambiar en el ecuador de la primera parte. César Caneda y Mikel Santamaría mostraron muchas dudas, César Remón, en el pivote, tampoco dio garantías. El conjunto blanquirrojo ofrecía su peor cara en esta pretemporada.

El problema para los de adelante era que el balón no llegaba con claridad. Los enlaces parecían dispersos. Ñoño y Borja Sánchez intentaron entonces meterse más al interior, para dejar a Marcos André y Rayco en punta. Poco a poco, esas dudas comenzaron a traducirse en certezas. Carles Salvador se acercó a Remón y la presión al Burgos, que jugó muy inteligentemente, empezó a hacer efecto. No en ocasiones manifiestas de gol, pero sí en sensaciones. La UD Logroñés jugaba mejor que al principio. Y el empate fue una muestra de ello. Marcos André presionó en tres cuartos de cancha al exblanquirrojo Sergio Rico, que perdió el balón. Rápidamente, Ñoño controló el esférico en la zona central y vio a Rayco desbordando a su lateral: balón en profundidad para que el canario picara ante la estéril salida de un experimentado Mikel Saizar.

En la segunda parte las cosas cambiaron. El Burgos adelantó sus líneas y dificultó aún más la salida del balón de una UD Logroñés que, sin embargo, se fue sintiendo cada vez más cómoda en ese rol, aguantando atrás, lanzando balones a los más rápidos como Víctor López o Rubén Martínez, incomodando con un Ander Vitoria jugando de espaldas a la portería. Sergio Rodríguez estaba probando distintas tácticas, con un solo punta, con las bandas bien abiertas, y con un triángulo en la medular formado por Andy, Olaetxea y Guille, que jugó por momentos con mucha claridad, creando peligro a la contra.

No obstante, los blanquirrojos casi no dispararon a portería. No desesperaron, todo lo contrario. Siguieron aguantando. Y a siete minutos del final, esas tablas se tradujeron en triunfo cuando la defensa burgalesa cometió un penalti absurdo contra Ander Vitoria, tocándole por la espalda. El delantero sintió el contacto y cayó.

Una pena muy discutida por la afición burgalesa, que transformó Andy con mucha calidad a la izquierda del portero para sentenciar el encuentro y firmar una pretemporada exquisita, sin derrotas y que deja la mejor de las sensaciones en la afición.