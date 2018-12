La UDL engorda su deuda Ander Vitoria intenta ir hacia el balón en pugna con Uche y Uranga. / Fernando Díaz Los blanquirrojos empatan tras un pésimo partido ante un Arenas que no sufrió JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Logroño Martes, 18 diciembre 2018, 09:17

La UD Logroñés tenía ayer una magnífica oportunidad para saldar su deuda con el Arenas. El cuadro getxotarra siempre había puntuado en Las Gaunas, aunque nunca había ganado. El domingo era perfecto para los riojanos, pues tenían la opción de romper esa estadística, agradecer a su afición su fidelidad en Miranda y, además, aprovechar que equipos como Barakaldo o Sporting habían perdido y otros como el Leioa habían empatado. La tarde soñada para despedir el año en el Municipal. Ni una cosa, ni la otra, ni la tercera. La UD Logroñés desperdició el partido. Directamente. No aprende de errores que ya ha vivido.

0 UD Logroñés Miguel, Iglesias, Caneda, Bobadilla, Flaño, Remón (Santos, 79), Andy, Rubén (Víctor, 62), Rayco, Ñoño y Vitoria 0 Arenas Carrio, Jordan, Llerena, González, Gayoso (Lozano, 79), Uche, Uranga, Espinosa (Güemes, 11), Zamorano, Jimmy y Urkiza (Dani López, 74) Árbitro López Parra. Colegio Cántabro. Ayudado por Santamaría y Zubillaga. Amonestó a los locales César Remón y Ñoño; y a los visitantes González, Uche y Llerena. Goles No hubo Incidencias Las Gaunas. Décimo séptima jornada de Liga. Terreno de juego en buenas condiciones. Tarde fría. 2.898 espectadores. Último partido en el Municipal en este año 2018. El primer encuentro del 2019 será el 5 de enero (17.00 horas) frente al Racing de Santander Sin guión La UD Logroñés no supo en ningún momento a qué jugar ayer ante un rival que se limitó a esperar ordenado.

El Arenas es un equipo de perfil reconocible, como otros tantos. Fuerte en defensa, lento de movimientos y disciplinado. Ofensivamente, apela al juego aéreo, a la estrategia y las segundas jugadas. No te va a discutir el balón y busca partidos sosegados, no rotos, de ida y vuelta. Así, ayer encontró al rival que entendió cómo quería que le jugase. Le tendió la trampa y la UDL cayó en ella.

Javi Luaces, técnico del Arenas, no daba por bueno el empate, porque a su juicio su equipo mereció ganar. Con casi nada. Simplemente con llevar con éxito a la práctica el abecé de su fútbol. Pero también es un conjunto que ha perdido frente a Racing, Barakaldo y Oviedo. Los tres están en 'play off'. La UDL no es capaz de derrotarle. Y no está en 'play off'.

Un disparo entres los tres palos y otro, rozando el poste. Ese es el bagaje de este equipo en 90 minutos Si Miguel no hubiera aparecido en dos ocasiones, la UDL estaría lamentando una derrota

El Arenas forjó la fama de ser invencible prácticamente en Gobela. Esa leyenda se tornaba en una versión más ligera cuando jugaba como visitante. Para la UD Logroñés siempre ha sido un rival complicado. De hecho, hasta ayer sólo le había ganado en una ocasión, y en Gobela, 1-2. En Las Gaunas, sus visitas se traducían en empates. Dos en otras dos comparecencias. Pero ayer la UD Logroñés necesitaba ganar. Dio igual. Carece de ese instinto letal

No sorprendió Sergio Rodríguez con su once y, quizá, tampoco alteró el guión del adversario. La UDL debía tomar el mando del partido. Pudo marcar a los ocho minutos y cambiar todo lo previsto, pero Carrio despejó el cuero tras un remate de chilena de Ander Vitoria. Fue una de las dos ocasiones de las que gozó. La otra llegó al filo del descanso, cuando Rayco remató al borde del área pequeña, pero le faltaron unos pocos centímetros de precisión. Ya no hubo más. La UDL desapareció ofensivamente porque era defensiva.

César Remón regresó al once tras un mes ausente de él. Se ancló a la defensa por delante. Andy tampoco dio el paso ofensivo. No estaba Salvador y sin él, el círculo central carecía de empuje para atravesar la medular con decisión. Todo era muy previsible. Si llegaba el balón a las bandas, regresaba a los medios o acababa en disparos. No hay centros al área. Sin velocidad, sin ritmo y sin continuidad, el Arenas pareció ser un equipo mejor del que es. Sus fuertes centrales no sufrieron, porque no tuvieron que desplazarse. Se quedaron junto a Vitoria y éste no les sacó de punto. Demasiado sencillo para defender. El partido soñado. «Parecía que el Arenas era el equipo de mayor presupuesto y el que aspira a estar arriba», dijo Luaces en rueda de prensa. Dicho todo con pocas palabras.

Así, al segundo periodo sólo se le podía pedir que acabara. No había ritmo, no había profundidad, no había ideas. La preocupación no residía en desaprovechar las ocasiones de gol, sino en no generarlas. Este partido sí que deja motivos para preocuparse. Deportivamente no hay nada salvable; mentalmente, en el vestuario deberán preguntarse por qué su comportamiento cambia tanto dependiendo del nombre del rival. La UD Logroñés no fue capaz de llegar al área. Ni con extremos que apuestan por finalizar ni con extremos que deben centrar. Ni un balón. Ni bueno ni malo. Ni uno. Por dentro, tampoco. Y cuando no salen las cosas, la estrategia se difumina. No haces un Vitoria todos los días. Ni desde el saque de esquina ni desde la frontal. Ñoño marcó así al Amorebieta. Ayer golpeó a la barrera. Andy había firmado un palo y un larguero. Ayer, a la barrera.

Definitivamente no era el día porque desde el banquillo no llegaron soluciones. Por las razones que fuera no se agitó el árbol, no se buscó cómo hacer sufrir a una zaga que se sintió más cómoda que un entrenamiento cualquiera. Al menos, Miguel Martínez mantuvo el tipo y evitó la derrota por dos veces, tras sendos disparos de Güemes.

Un seguro. Criticado injustamente, para un equipo contar con un portero que te evita derrotas, caso de Miguel Martínez, es un lujo.

Oportunidad perdida. Otra más. Y van... Desperdiciar estos puntos se traduce en un golpe anímico y deportivo, para el equipo y la grada.