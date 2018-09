CD CALAHORRA «Ves empezar al equipo bien y te apetece ser partícipe de las victorias» Barace persigue el domingo a un jugador del Gernika. :: s.m. El mediocentro navarro dejó atrás su lesión para disfrutar de sus primeros minutos frente al Gernika Xabier Barace Jugador del Calahorra SERGIO MARTÍNEZ Logroño Martes, 11 septiembre 2018, 18:58

Xabier Barace es uno de los jugadores franquicia del Calahorra. Un futbolista imprescindible en las dos últimas temporadas en Tercera y cuyo carácter y actuaciones le convirtieron en uno de los más queridos por la grada de La Planilla. Sin embargo, no había podido debutar aún en esta temporada. En el amistoso ante el Burgos, el 15 de agosto, sufrió un golpe en el pecho que le apartó del equipo durante casi un mes. Era el único que aún no había debutado, pero ante el Gernika gozó de sus primeros minutos.

-Después de no perderse casi nada en dos temporadas y no estar en el estreno, ¿cómo ha sido regresar?

-Tenía muchas ganas porque ves al equipo empezar bien con toda la gente enchufada y también te apetece ser partícipe de las victorias. Ya el domingo me dio la oportunidad el entrenador y estoy bastante contento. Veo que me falta aún algo de ritmo de partidos, pero tampoco me encontré mal. Teniendo minutos es donde coges ese ritmo.

-La lesión ante el Burgos le ha tenido bastante tiempo apartado...

-En el momento que choqué con el portero pensaba que me había partido el pecho. Tenía toda la zona del esternón y las costillas que me dolía en todo momento, incluso al respirar. Para hacer vida normal también era molesto. Estuve cinco días parado totalmente porque no podía hacer nada. La segunda semana ya empecé a correr y a sentirme mejor, pero el problema era el contacto en el juego o cualquier tipo de acción que te hace daño al ir al choque.

-¿Cómo ha visto al equipo desde fuera?

-El equipo era nuevo en una categoría muy complicada, en la que todos los equipos son parejos y cada partido lo definen detalles. Disfrutas viendo que las cosas van bien, quizá con algo de pena por no poder aportar tu granito de arena, pero si va así es lo que vale.

-El entrenador del Gernika comentó que el Calahorra es un equipo que ya el año pasado podía haber estado en Segunda B.

-Nosotros veíamos en cada partido que teníamos un nivel bueno y quedó demostrado en la Copa, en la que ganamos al Real Unión y al Leioa, que teníamos un equipo que también podía competir en Segunda B.

-Por ello era importante mantener la base esta temporada...

-Cuando asciendes no puedes quitarte a la mayoría del equipo. Hay que mantener el bloque. Este año nos hemos quedado bastantes y eso es importante porque los que llevamos tiempo ya teníamos una unión.

Además, todo lo que ha venido ha sido para mejorar.

-Parla ha ocupado su posición de mediocentro, ¿cómo le ha visto?

-Ya el año pasado jugó ahí en partidos importantes, como el del 'play off'. Está jugando muy bien y todo es al final competencia sana. Tiene que jugar el que mejor esté y me alegro un montón por él y el nivel que está mostrando. Yo intentaré dar lo máximo para entrar poco a poco.

-¿Le tocará adaptarse a otras posiciones como la de interior que ocupó ante el Gernika?

-Por lo visto en pretemporada sí que quizá algún día me tocará jugar escorado a la banda. No es una posición en la que haya jugado mucho pero todo es entrenarlo y estar preparado a lo que el técnico necesite. Lo importante es jugar y como si me pone de portero (ríe).

-¿Cuál es la clave de este buen rendimiento del equipo?

-Mucho lo hace el vestuario y el buen ambiente que ha habido desde el principio. Mantener la base del año pasado también ha sido importante. Además hay mucha gente como yo que hace años que no estaba en Segunda B y hemos llegado con unas ganas inmensas, eso se nota. Otro factor es que los fichajes se han acoplado muy bien.

-Desde el principio se habla de permanencia, pero el comienzo invita a pensar en algo más...

-Todos tenemos claro cual es el objetivo. Somos un club recién ascendido y la meta es mantener al equipo en la categoría. Hay que ir partido a partido y si se logra el objetivo ya se verá. Siempre es bueno empezar así pero la clasificación no es ahora importante.