«Económicamente es similar; deportivamente, más fuerte» UD LOGROÑÉSJuanjo Guerreros habla del poder financiero de algunos clubes M.G. LOGROÑO. Jueves, 11 julio 2019, 08:00

Juanjo Guerreros fue, vio y regresó. El vicepresidente de la UD Logroñés estuvo presente en la reunión de la Comisión de Segunda B y, aunque no salió el grupo que él defendía, tampoco se marchó enfadado de Las Rozas. Admite, no obstante, que la exigencia deportiva aumenta, pero una temporada es demasiado larga para extraer conclusiones con diez u once meses de antelación.

«Creo que hay que hacer dos valoraciones. Por un lado, la económica y por otro, la deportiva. Respecto a la primera, el grupo designado es similar en costes al que planteábamos nosotros. Número de kilómetros parecido y también de noches de hotel. En el plano estrictamente futbolístico, pienso que será una competición más potente porque entran equipos con un enorme potencial económico, caso de la Cultural Leonesa, del Burgos, en el que ha entrado capital nuevo, o el Salamanca, que está invirtiendo mucho dinero. Para los que estamos negociando la llegada de jugadores, nos llaman la atención las cifras que se ofertan a jugadores. Así, es evidente que será más complicado pelear por las cuatro primeras plazas», comentaba Guerreros.

El mandatario blanquirrojo sabía que la UDL tenía muchas opciones de cambiar de grupo. Prácticamente viajaba a Madrid con la seguridad de que así sería, pero en el fútbol y en la Federación todo puede suceder. A su juicio, Castilla y León ha buscado una vía más rápida para que sus equipos puedan ascender de categoría. «Primero, ellos tienen más votos, porque son seis conjuntos. Segundo, piden jugar con vascos, navarros y riojanos porque consideran que el grupo es mucho más sencillo que el primero, en el que están los equipos madrileños. Es así de sencillo. Y, además, luego cuentan con el apoyo de otras territoriales, que defienden sus intereses y a las que también les gusta que estén con nosotros», comentaba.

La reunión fue larga y además, se interrumpió brevemente después de que el Melilla anunciase el grupo a través de Twitter. Regañina y a retitar el tuit. Reunión larga y tensa, sobre todo para los cuatro clubes asturianos. «Es una aberración lo que han hecho con ellos. Al final, los más contentos han quedado Melilla y Las Palmas», afirmaba Guerreros.