Duelos de alto voltaje en la zona caliente de la clasificación Real Unión-Durango, Tudelano-Izarra y Gimnástica-Arenas, los más destacados de este domingo LA RIOJA LOGROÑO. Domingo, 31 marzo 2019, 09:57

Arrancó ayer la jornada treinta y uno en el Grupo II de la Segunda División B con la disputa de tres partidos. Viajaba el líder, Racing de Santander, sin relajación a Lezama. El equipo que entrena Iván Ania era consciente del peligro que generan los vascos en casa. Se le puso muy pronto el partido a favor gracias a un tanto de Hidalgo (m.21). Pero los locales no se vinieron abajo y fueron capaces de devolver las tablas al marcador antes del descanso. Villalibre, pichichi del grupo, marcaba en el minuto 36. Y ya no se movió más el marcador. Reparto de puntos y séptimo empate de los cántabros en la temporada. Maneja el Racing una renta muy cómoda -once puntos- respecto al segundo clasificado.

El Amorebieta se dio un homenaje y se llevó los tres puntos ante el Mirandés gracias a un solitario gol de Soberón en los minutos iniciales (m.6). De paso, los vascos le echaron una mano a la UD Logroñés en la pelea por el segundo puesto de la clasificación.

Resultados y señalamientos Amorebieta - Mirandés 1-0 Athletic - Racing 1-1 Leioa - Real Sociedad B 1-0 Tudelano - Izarra Hoy 12.00 Sporting B - Langreo Hoy 12.00 Real Unión - Durango Hoy 17.00 Calahorra - Barakaldo Hoy 17.00 Gimnástica - Arenas Hoy 17.00 Gernika - UD Logroñés Hoy 17.00 Vitoria - Oviedo B Hoy 17.00 Clasificación EQUIPO J G E P GF GC PTS 1 Racing 31 21 7 3 59 18 70 2 Mirandés 31 16 11 4 46 23 59 3 UD Logroñés 30 15 10 5 28 14 55 4 Barakaldo 30 15 6 9 27 23 51 5 Leioa 31 10 15 6 33 31 45 6 Athletic 31 12 8 11 54 39 44 7 Oviedo B 30 11 11 8 41 35 44 8 Langreo 30 12 7 11 36 34 43 9 Real Sociedad 31 12 7 12 42 32 43 10 Amorebieta 31 11 8 12 33 39 41 11 Calahorra 30 9 10 11 37 43 37 12 Sporting B 30 9 8 13 31 37 35 13 Arenas 30 9 8 13 22 30 35 14 Tudelano 30 8 11 11 27 37 35 15 Izarra 30 6 14 10 24 37 32 16 Real Unión 30 5 17 8 30 36 32 17 Gernika 30 5 15 10 25 34 30 18 Vitoria 30 5 12 13 28 40 27 19 Gimnástica 30 6 9 15 16 31 27 20 Durango 30 5 8 17 22 48 23

En el tercer encuentro de la tarde del sábado el Leioa venció por la mínima a la Real Sociedad B merced a un tanto de Córdoba (m.56). No pierden fuelle los locales que todavía tienen esperanzas de alcanzar al Barakaldo y arrebatarle la última plaza que da acceso al 'play off'.

La jornada de este domingo comienza pronto (12.00 horas) con dos duelos. Tudelano-Izarra, con dos equipo que buscan afianzarse en los puestos de tranquilidad, y Sporting B-Langreo, dos conjuntos sin muchos apuros.

Y para las 17.00 horas se programan cinco encuentros más, entre ellos los dos con equipos riojanos: Gernika-UD Logroñés y Calahorra-Barakaldo. Además, el Real Unión recibe al colista Durango que llega con muchas urgencias, la Gimnástica pondrá a prueba la consistencia del Arenas, y el Vitoria buscará ante el Oviedo B un triunfo que le permita salir de los puestos de descenso a Tercera División.