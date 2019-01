Está visto que la temporada de la UD Logroñés va a ser como la ducha escocesa. Para los que no la conozcan, se trata de alternar agua de temperatura caliente y fría durante la ducha. Pues eso. Con el equipo de Sergio Rodríguez no existe la alegría completa. Ni siquiera encadenando dos triunfos consecutivos en Las Gaunas, último partido de la primera vuelta y estreno de la segunda (ante el líder y ante el penúltimo) en un ejercicio de eficacia elevada al cubo. Uno a cero. Tres puntos. A por el siguiente.

Las buenas noticias para la UD Logroñés son muchas. Y conviene celebrarlas para salirse de esa costumbre tan nuestra de magnificar lo que sucede en otros clubes y criticar lo de aquí. Por ejemplo, en cualquier otra plaza destacarían un día sí y otra también que su equipo lleve sólo nueve goles encajados tras veinte partidos. Pero vamos a lo positivo. Una jornada más en la que Miguel lidera el 'Zamora' del grupo. Por ahí se cimentan los grandes equipos. O los equipos con grandes resultados.

Más buenas nuevas. Víctor marcó su primer gol. Lo celebró el riojano con rabia. No estaba teniendo suerte y ayer por fin abrió la lata. Otro motivo para la celebración. Iñaki firmó una estupenda carta de presentación en su regreso a Las Gaunas. Gran partido del zurdo de Calahorra que puso tres balones de gol, buscó portería y se asoció con sus compañeros. Tiene margen de mejora, como reconoce el entrenador, pero empezó bien.

También es motivo de fiesta que Marcos André regresara a los terrenos de juego. Casi dos meses después se volvió a sentir futbolista el brasileño.

Pero en la montaña rusa de la UDL a una alegría le sigue un disgusto. César Remón se retiró lesionado. Rubén Martínez y André, tocados en el aductor. Esta semana tendremos noticias, pero serán malas. No hace falta ser un genio para adivinarlo. Nadie dijo que iba a ser fácil. Y no lo está siendo. Pero cuanto más cuestan las cosas, más se valoran. Eso sí. Que los de fuera no lo hagan, pase. Pero los de casa, valórenlo.