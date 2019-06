La UDL dispondrá de 500 entradas al precio de 20 euros Dos aficionados celebran la compra de entradas para ver al Badajoz en Las Gaunas. :: justo rodríguez Los aficionados riojanos no podrán comprar pases en el Rico Pérez , salvo que reste alguna sin vender del medio millar enviado I. GARCÍA LOGROÑO. Miércoles, 5 junio 2019, 10:33

Los aficionados de la UD Logroñés tendrán a su disposición 500 entradas para el encuentro del próximo domingo frente al Hércules, con el que dará comienzo la segunda eliminatoria del 'play off' de ascenso a Segunda División B. El duelo se disputará en el Rico Pérez a partir de las 18.45 horas.

Según ha comunicado la entidad riojana, en Alicante no habrá venta para seguidores visitantes a no ser que alguna de ese medio millar de localidades no se venda en Logroño. El precio único de las entradas será de 20 euros, independientemente de la edad, y se pondrán a la venta cuando se reciban. «Se dará a conocer el día y la hora a través de las redes sociales del club», ha comunicado la UD Logroñés.

De igual manera, la UDL ha explicado que, «por exigencia del coordinador de seguridad del encuentro», será obligatorio al comprar la entrada presentar el DNI de las personas que van a hacer uso de dichas entradas (también valdría una fotocopia). De ese modo, «quedarán registrados los datos de nombre, apellidos y número de DNI y, posteriormente, se remitirá al Hércules de Alicante dicho listado para que ellos lo faciliten a la Policía».

Por último, la UD Logroñés ha rematado que el club dispondrá de un autobús para sus aficionados.