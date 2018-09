«Hay que disfrutar del momento y trabajar para que no se acabe» Miguel Sola observa desde la banda. :: fernando díaz Miguel Sola | Entrenador del Calahorra SERGIO MARTÍNEZ Logroño Lunes, 24 septiembre 2018, 09:24

Sergio Rodríguez representó ayer la cruz de la experiencia de un entrenador. Miguel Sola, la cara. El entrenador del Calahorra vive un momento dulce pero asume que el equipo no pierde el discurso de competir siempre y no dejarse llevar por la euforia.

- Otra victoria más y al equipo parece salirle todo...

- Sí, pero es cierto que ha sido un partido muy trabado y el hecho de ser un encuentro de rivalidad condiciona el juego de los equipos. En vez de ver un juego más atractivo hemos visto un fútbol de disputa, pelea y segundas jugadas y aunque no sea lo que más me gusta, el equipo se ha sabido adaptar a las circunstancias y hemos tenido la pizca de acierto que hay que tener en estas situaciones. La primera ha ido para dentro, ellos han tenido una para empatar que ha dado en el palo y en la siguiente les hacemos una muy buena jugada del segundo gol. Las dinámicas de los equipos a veces hacen que veamos estos resultados que quizá no sean todo lo justo para el que ve el partido sin ser de un equipo, pero todo nos está saliendo bien y ojalá siga la racha.

- El Calahorra ha jugado un partido de experiencia.

- El equipo es nuevo en la categoría pero los jugadores y el entrenador no, todos sabemos lo que es la Segunda B y el equipo sabe competir y lo está haciendo. Que salgan bien las cosas hace que el equipo esté animado, que sepa estar en el partido y pueda sacar una victoria así. Vendrán mal dadas también, no va a ser siempre igual. Hay que disfrutar de estos momentos porque son bonitos y trabajar para que no se acabe.

- ¿Cómo es posible que el Calahorra tenga tanta facilidad de adaptarse a cualquier circunstancia?

- Es la motivación de los jugadores, las ganas que ponen en cada partido. Había muchísima afición en el campo y querían regalarle los tres puntos. Sabían que estos partidos de rivalidad hay que encararlos al cien por cien y es lo que hacen en cada jornada. Unos días con más brillantez, otros con menos, pero hay que competir viendo las circunstancias que hay. Los jugadores saben estar en este tipo de partidos.

- Sergio Rodríguez queda muy tocado como entrenador de la UDL.

- Es un muy buen equipo que está en una dinámica en la que se cuestiona todo. Llevamos cinco partidos de Liga y hay que dar más tiempo, tener más tranquilidad porque no se puede trabajar así. Es complicado porque ves que todos los días te están machacando, todo lo que haces está mal y al final hay que dejar trabajar. Ha demostrado que sabe llevar al equipo y que juega bien al fútbol. Veo que es un entrenador capacitado para llevar las riendas del equipo y hay que darle tranquilidad.

- La alineación ha tenido muchos cambios, demostrando que en la plantilla todos cuentan.

- Antes del partido les he dicho que lo que más pena me da es tener que dejar fuera de la convocatoria a dos jugadores. Todos han hecho méritos para jugar. Barrón y Barace se han quedado fuera y les he dicho al resto que peleasen por ellos porque no merecían quedarse fuera. El equipo es una piña, trabajan todos para todos y eso se nota. Veremos si de aquí en adelante siguen asumiendo el rol de cada partido y que sumen cuando salgan al campo.

- El equipo entra en buen momento en una fase más complicada del calendario.

- Ahora tenemos la Real Sociedad B, que es un gran equipo, después el Mirandés... pero no podemos mirar tanto y no por la situación en la que estamos. Desde el principio teníamos que jugar todos los partidos al cien por cien porque somos un equipo nuevo en la categoría, que tiene que salir valiente para sacar todos los puntos que podamos y no podemos desperdiciar ningún partido. Queremos jugar todos al máximo para pelear con el que sea.