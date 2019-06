La UDL cae y deberá remontar en Las Gaunas Iñaki trata de irse de un rival. / Joaquín Pascual Los blanquirrojos se han adelantado en el marcador, pero el Hércules le ha dado la vuelta a la contienda y complica la clasificación riojana LA RIOJA Logroño Domingo, 9 junio 2019, 20:44

Segundo asalto de una fase de ascenso larga y agónica. La UD Logroñés lo afronta como lo hizo el primero en Badajoz, lejos de Las Gaunas y consciente de que es un partido de 180 minutos. El reto en el Rico Pérez de Alicante es marcar y no recibir. No es poco, aunque presumir si el de hoy será un compromiso de tanteo a la espera del fallo del rival o será una locura como la vivida hace siete días en Logroño no es posible.

Sigue el encuentro en directo