La difícil tarea de recuperar jugadores para el 5 de enero Viernes, 21 diciembre 2018, 20:55

Sergio Rodríguez tiene claro que para el choque del sábado en Estella no va a poder contar con ninguno de sus futbolistas lesionados. Los jugadores que ven más cerca el final del túnel son Olaetxea y Marcos André, pero el técnico prefirió ayer no aventurarse de si podrán estar disponibles el cinco de enero, para el choque ante el líder. «Esperamos recuperar a gente tras la Navidad, pero nada inminente. Para el partido del Racing, por ejemplo, no esperamos ninguna recuperación», aseguró.

El delantero brasileño ya ha superado veinte días de inmovilización del brazo pero los doctores creen que aún necesita alrededor de otros veinte. Un plazo demasiado ajustado para no pensar ya en la segunda vuelta. Por su parte, Olaetxea continúa tratándose con el fisioterapeuta del equipo, José Miguel Martín, de su rodilla. En su caso, no hay plazos. De la misma forma, Álvaro Arnedo prosigue con sus sesiones médicas.