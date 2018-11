CD CALAHORRA Diez jornadas en busca de un once tipo Miguel Sola anunció la reducción de las rotaciones en un equipo que está encontrando su esquema SERGIO MARTÍNEZ Logroño Viernes, 2 noviembre 2018, 10:19

El Calahorra arrancó la temporada sorprendiendo una semana tras otra, no sólo por sus resultados y juego, sino por la capacidad que demostraba el equipo para cambiar de un día a otro gran parte de su once inicial y que el rendimiento no bajase. Esa ha sido una seña de identidad del equipo de Miguel Sola, ya desde la temporada pasada, pero las circunstancias han cambiado desde el inicio de campaña y las rotaciones serán a partir de ahora más limitadas.

El Calahorra ha estado desarrollando su once tipo en estas diez primeras jornadas. Con variantes, pero ganando poco a poco predominancia ciertos futbolistas. El intenso calendario exigía al Calahorra mantener la intensidad en la liga y la Copa, teniendo que repartir esfuerzos y jugar con las recuperaciones. Una vez sólo queda una competición, Miguel Sola ya avisó de que ese ritmo de rotaciones iba a menguar, siempre buscando qué jugadores se encuentran en mejor forma de cara a cada partido pero partiendo de una base más estable que en anteriores jornadas.

Los minutos jugados por cada futbolista dibujan una alineación rojilla bastante reconocible y fiable, aunque entre ellos podría haber en las próximas semanas variaciones. Nacho Zabal llegó al Calahorra para ser titular en la portería y así ha sido, convertido seguramente en el mejor hasta el momento, el más regular al menos. Sólo en el partido ante el Arenas pasó el banquillo para que Gonzalo tomase la alternativa. La defensa también es clara, con Yasin y Morgado ocupando los laterales y Cristian -el jugador con más minutos- y Barrio el centro de la defensa. Sin embargo, ese esquema tendrá que cambiar en las próximas semanas por la lesión de Yasin.

La defensa es clara, con Yasin y Morgado en las bandas y Barrio y Cristian en el centro Los once jugadores con más minutos por posición nunca han jugado un partido juntos

La pareja de mediocentros que finalmente se ha impuesto ha sido la formada por Sergio Parla y Cárdenas. Sus casos son diferentes. Parla es el jugador de mayor repercusión en el juego del equipo, una pieza indiscutible. Cárdenas tuvo grandes jornadas pero ha ido perdiendo esos galones que ganó, por lo que Almagro está recortando terreno como posible segundo mediocentro. En los interiores, Rodrigo es sin duda el principal arma ofensiva rojilla, adaptándose tanto a la izquierda como a la derecha, mientras que Barcina ha dibujado una trayectoria ascendente para ganarse la titularidad.

En la mediapunta también ha habido una transición. Adrien Goñi arrancó como titular en ese puesto, pero Gabri Ortega ha ido relegando al navarro para convertirse en el enganche principal del equipo. Eduardo Ubis, por su parte, es el punta en el que Miguel Sola está depositando mayor confianza, especialmente tras haber quedado atrás la Copa, en la también era titular.

Pese a todo, esos once jugadores con más minutos por posición nunca han jugado juntos. El esquema siempre varía algunas piezas y no parece que eso vaya a cambiar.