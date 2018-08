Diego Cervero lleva su despido a los tribunales M.G. LOGROÑO. Sábado, 1 septiembre 2018, 00:11

El adiós de Diego Cervero al Mirandés marca la jornada de este fin de semana y sobre todo el partido, uno de los mejores sino el mejor, en esta segunda fecha liguera, ya que Anduva recibe al Racing. El cuadro que preside Alfredo de Miguel despidió a uno de sus jugadores más determinantes y el pichichi de la pasada campaña.

La entidad castellana ha pagado al ovetense hasta el 30 de agosto, si bien en diciembre del pasado año le renovó hasta julio del 2019. Esta decisión ha llevado a Cervero a anunciar que denunciará judicialmente al club. «No me llevo nada más, que quede claro, pero me tengo que defender y nos veremos en el juzgado», decía ayer el asturiano al diario El Correo.

El porqué del despido no parece claro. Veintitrés goles en su última campaña. Su mejor cifra personal. Suma 122 goles en once años en la categoría, de los que 50 los anotó en la UD Logroñés. «Tuve un día una discusión con el entrenador, pero son cosas que se tienen con todos; yo sé lo que hice mal y lo que hice bien. Ese incidente fue el 14 de agosto y a mí me despiden el día 30. Quería seguir aquí y no tengo nada. Estoy aún en Miranda. Desmiento cien por cien que tuviese otro destino y que haya forzado para salir», indicaba antes de afirmar que si le llamase De Miguel y le dijera 'te readmito', «yo estaría encantado de volver». También descartó que se hubiera declarado en rebeldía, como desde algunos sectores se ha comentado. «¿Yo?, pero si soy el hombre al que más le gusta entrenar. No he estado lesionado con sobrecarga, me apartaron (en el gimnasio); hay un mogollón de cosas que me he tenido que callar», añadía.

Y para abundar en el oscurantismo de las razones en el despido, Chema Aragón, director deportivo del Mirandés, admitía que el despido no era «lo deseado ni lo que esperábamos». Como jugador en paro, Cervero puede fichar por quien quiera.