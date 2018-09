«La diana está sobre mi cabeza, soy el responsable» Sergio Rodríguez, abatido junto a su banquillo. :: fernando díaz Sergio Rodríguez | Entrenador de la UDL El técnico riojano no busca excusas al mal partido, quita presión a los jugadores y asume toda la carga aunque asegura que «tiene mucha fuerza» E.M. LOGROÑO. Lunes, 17 septiembre 2018, 17:42

Mal trago para Sergio Rodríguez acudir a la sala de prensa para intentar explicar lo visto sobre el campo.

- ¿Qué balance hace de este partido, de la primera derrota?

- Negativo. Primero por el resultado y segundo porque todos hemos visto que no hemos estado bien. Nos han faltado cosas y eso ha hecho que el rival haya estado mejor que nosotros.

- ¿A qué cosas se refiere?

- No hemos encontrado ritmo de juego, no encontrábamos espacios por dentro, por fuera tampoco. De esos días que desde el principio se ve que no terminas de enganchar e intentas cambiar cosas.

- ¿Cómo se explica un partido así de malo?

- El balance ha sido pobre en general, no nos podemos engañar. Mal día. No puedo decir mucho más porque todos entendemos que ha sido un mal día. Es de los peores partidos que recuerdo desde que estoy aquí. Hay que trabajar duro y mejorar.

- ¿Cómo se puede pasar de enamorar en pretemporada a que la gente salga echando pestes del campo?

- Es difícil, sí. Yo tampoco he estado tan enamorado en pretemporada. Conseguimos buenos resultados pero ya avisamos que no habíamos encontrado el nivel óptimo de funcionamiento como equipo y de cada jugador individualmente. Pero tenemos ilusión por conseguirlo porque tenemos grandes jugadores... ¿Echando pestes la gente? Pues lo entendemos. ¿Cómo no lo vamos a entender después de lo que han visto hoy. Es normal que se vayan decepcionados. También nosotros estamos así... Haremos todo lo posible para hacerles cambiar esa opinión y pronto vean victorias

- Desde el principio ha habido runrún en Las Gaunas y, por momentos, gritos de ¡Sergio vete ya! ¿Cree que tiene la diana puesta sobre usted?

- Entiendo que el fútbol es una cuestión de resultados y lo tengo asumido desde que me puse a entrenar. En tu casa, con tu gente, cuando eres de aquí, cuando has sufrido tantas cosas, que te griten eso cuesta asumirlo. Lo entiendo porque hemos jugado mal y yo soy el máximo responsable. Me duele más que si no fuese de aquí, si no hubiera hecho lo posible para que el club vaya bien... Pero en el fútbol mandan los resultados y de momento nos son buenos. La diana está sobre mi cabeza, es evidente. Yo soy el máximo responsable. Y más en estos momentos. Me gustaría dejar a un lado a los jugadores porque creo que trabajan bien aunque hoy no les hayan salido bien las cosas. El responsable soy yo, el entrenador. Pero también te digo que el entrenador tiene mucha fuerza, tiene muchas ganas. Ahora, yo ya de dimisiones no voy a hablar ni a entrar en eso.

- A veces se echa en falta más ganas en los jugadores, lo que no quiere decir que no las tengan.

- A veces pasan estas cosas que no salen hagas lo que hagas. Pero te aseguro que ellos por ganas no es, por trabajar no es, por querer hacer las cosas no es... Y sigo repitiendo que el máximo responsable soy yo.