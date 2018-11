«Después de lo del otro día viene bien jugar en La Planilla» Sola, en el entrenamiento. :: s.m. El técnico recalca la importancia de ganar en casa tras la goleada sufrida en Santander Miguel Sola Entrenador del Calahorra SERGIO MARTÍNEZ CALAHORRA. Domingo, 4 noviembre 2018, 14:22

El Calahorra llega al partido de este domingo con necesidad de ganar, tal y como reconoció ayer Miguel Sola. El técnico navarro apuesta por la fortaleza del equipo en La Planilla ante un rival del que avisa su peligro.

-Tras la goleada sufrida en Santander, ¿da seguridad volver a casa?

-Después de lo del otro día nos viene bien jugar en La Planilla. El equipo se ha sentido muy a gusto y cómodo y estar arropados por nuestra afición nos da ese punto de seguridad que quizá fuera nos falte, que no debería ser así pero estamos rindiendo a un nivel en La Planilla y a uno distinto fuera. No hay que engañarse, no es el mismo nivel en una circunstancia que en otra. Tenemos que hacerlo bueno el domingo, necesitamos los tres puntos y no será nada fácil.

-¿Cómo regresó el equipo a entrenar el martes?

-Todo el mundo se ha dado cuenta de lo que pasó. Sabemos todos que no estuvimos a nuestro nivel, que nos superaron claramente y tienen ganas. Se ha entrenado bien y hay ganas de revertir la situación del partido de El Sardinero.

-Comentó que las rotaciones se iban a reducir ahora, ¿será así de cara al partido del domingo?

-Hay veces en los que uno se tiene que comer sus propias palabras porque después del partido que vimos en El Sardinero te vienen a la cabeza más ideas a la hora de cambiar cosas. Seguro que habrá algún cambio pero no tantos como alguno pueda pensar. Fue un partido malo pero no vamos a tirar todo por la borda, hay que tener confianza en la gente que nos ha dado un nivel.

-¿Qué tiene la Cultural de Durango para que muchos avisen de que, pese a ser el colista, es un equipo peligroso?

-Se ve que ha ido creciendo. Es un equipo que propone fútbol, que es alegre, no tiene miedo a tener el balón y está cogiendo la confianza necesaria para competir en Segunda B. Es un conjunto que va a dar muchos disgustos y el otro día se lo dio al Sporting B, que venía de ganar al Racing. Como no salgamos enchufados y respetemos al contrario nos lo harán también a nosotros. Están ofreciendo un buen fútbol que les va a ir dando resultados.

-La afición, después del 5-0, está apoyando más si cabe al equipo.

-Es positivo que siga creyendo en el equipo. No iba a ser fácil competir en Segunda B, lo decíamos ya cuando estábamos ganando. La afición sabe dónde estamos y que necesitamos su apoyo. Da gusto y por eso jugamos tan cómodos en casa.

-¿Es el partido de este domingo al que llega el equipo con mayor necesidad de ganar?

-Mirando de donde venimos, quizá sí, pero no quiero trasladar esa ansiedad al equipo porque si no ganamos tampoco es una hecatombe. Sería malo, pero quiero plantear el partido desde la confianza, la seguridad, repetir lo que hemos estado haciendo y ser el equipo que hemos sido en otros partidos. No es un partido a vida o muerte, aunque para nosotros cada partido debe ser siempre dar el cien por cien.