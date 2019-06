La UDL se despide del ascenso La UDL no ha pasado del empate sin goles frente al Hércules. / Juan Marín Los blanquirrojos empatan sin goles frente al Hércules y caen eliminados en la segunda ronda del 'play off' IÑAKI GARCÍA Logroño Sábado, 15 junio 2019, 20:29

No ha podido ser. La Unión Deportiva Logroñés se ha quedado sin ascenso. No jugará en Segunda División la próxima temporada. Lo hará de nuevo en Segunda B. Los blanquirrojos han quedado eliminados por el Hércules después de no pasar del empate sin goles en Las Gaunas. Los alicantinos han hecho así bueno el 3-1 logrado el fin de semana anterior en el Rico Pérez.

Después de una tarde en la que Logroño ha vivido un gran ambiente de fútbol, con el centro de la ciudad repleto de camisetas blanquirrojas, recibimiento al autobús del equipo en República Argentina y múltilples iniciativas, la primera sorpresa del día la ha dado Sergio Rodríguez al incluir en el once al debutante Unai Etxebarria en el once en detrimento de Buigues.

Esa ha sido la 'comidilla' en la grada durante los instantes iniciales de juego, en los que la UDL ha presentado unas credenciales claras: apretar para buscar los goles que le dieran el pase a la última eliminatoria del 'play off'. Ha rozado el primero de ellos Marcos André, pero su remate se ha marchado rozando el palo de la portería de un Falcón que se ha mostrado muy seguro durante los primeros cuarenta y cinco minutos.

La UDL se mostraba voluntariosa. Con ganas y la intención de agradar a sus seguidores. Sin embargo, la fórmula se ha completado con nerviosismo y precipitación, además de con demasiadas intentonas de ataque por el centro, donde el Hércules acumulaba más efectivos. Aun así, los logroñeses han pisado en varias oportunidades el área rival, pero sin generar ocasiones muy claras. El Hércules, por su parte, intentaba aprovechar los huecos dejados por los riojanos con rápidos contragolpes, pero o bien los defensores locales o bien Etxebarría han repelido los intentos alicantinos. Así, ninguno de los dos bloques ha conseguido romper la igualada inicial, algo que favorecía a los visitantes.

Más intentos

El resultado al descanso no era bueno, pero todavía quedaba tiempo para la ansiada remontada logroñesa. La Unión Deportiva Logroñés ha seguido buscándola, con numerosos balones colgados al área rival, pero sin poner en demasiados apuros a Falcón, salvo en un par de llegadas de Ander Vitoria.

El Hércules, mientras, se sentía cómodo viendo pasar los minutos e incluso poniendo en algunos problemas a Etxebarria, quien ha realizado un par de buenas intervenciones con el pie. Así ha ido pasando el tiempo y a Sergio Rodríguez le ha tocado arriesgar y ha quemado todas sus naves ofensivas en busca de, al menos, un gol que aumentara la esperanza local.

Han entrado Rayco, Olaetxea y Víctor López. Bobadilla ha convivido más en el área rival que en la propia. Iñaki ha puesto múltiples centros. Los blanquirrojos han gozado de muchos saques de esquina. Pero nada. Nada. Muchos intentos, pero escaso peligro y así la temporada ha llegado a su fin para una Unión Deportiva Logroñés que deberá buscar el próximo curso el deseado ascenso a Segunda División. Punto y final