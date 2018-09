Desoladora derrota, atronadora victoria MIguel Martínez se retira del campo. Su gesto lo dice todo. :: fernando díaz El Calahorra firma un práctico triunfo y dinamita la idea de Rodríguez en la UD Logroñés JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Martes, 25 septiembre 2018, 09:38

calahorra. Sergio Rodríguez estaba sentado en la primera fila de butacas del autobús. Testa hacia atrás, mirada perdida y brazo agarrando el reposacabezas. Detrás de él, en la segunda fila, Javier Pineda, con la cabeza hundida en los hombros y mirando hacia el suelo. A pocos metros, pero aún en el campo de La Planilla, Juanjo Guerreros conversaba con Miguel Isasi y con Carlos Lasheras. Cien metros más allá, poco antes, los jugadores del Calahorra festejaban el triunfo en paños menores, porque sus aficionados requerían la presencia sobre el césped, de nuevo, de sus héroes.

2 CALAHORRA UD LOGROÑÉS 0 Calahorra Zabal, Yasin, Barrio, Cristian (Duro, 73), Morgado, Cárdenas, Parla, Auzmendi (Barcina, 81), Goñi, Rodrigo y Ubis (Gabri, 61) UD Logroñés Miguel, Santos (Victor, 73), Caneda, Bijimine, Iglesias, Andy, Salvador (Borja, 83), Rayco, Olaetxea, Rubén (Vitoria, 67)y Marcos André Goles 1-0, m. 45. Ubis remata en boca de gol un centro de Rodrigo que iba hacia el segundo palo; 2-0, m. 72. Goñi supera a Miguel con un magnífico remate de cabeza. Árbitro Velasco. Ayudado por Aos y Palacios. Amonestó a Morgado, Barrio y Parla, por el Calahorra; Andy, Olaetxea y Rayco, por la UD Logroñés. Incidencias La Planilla. Tarde soleada. 3.000 espectadores.

El fútbol son imágenes. La de la derrota es la soledad. El aislamiento de un entrenador en un autobús, mirar no sa sabe bien hacia dónde. Evadirse. La de la victoria es la del jolgorio, la del pueblo, la de la palmada en la mano del desconocido. Y la de la decisión es la del corrillo, la de la conversación a medio tono. La de los gestos. Tres imágenes, tres estados de ánimo. Arriba, abajo y en medio.

Calahorra y UDL intercambiaron ayer sus papeles. Los primeros ganaron y se asentaron en el 'play off' con 11 puntos y tres victorias en cinco partidos; los segundos perdieron y descendieron a los infiernos, con dos derrotas y tres empates en el inicio ligero. Y en ese peregrinar, los aficionados blanquirrojos pidieron que le cortasen la cabeza a Sergio Rodríguez. El fútbol no tiene memoria. Los mismos que desean guillotinarte quieren elevarte al trono si el viento varía. Fútbol en estado puro.

El Calahorra aprovechó al máximo la debilidad de su rival. Se asienta en 'play off' y manda a la UDL al descenso

El Calahorra ganó porque conocía a su rival. Fútbol sencillo. Sin sobresaltos. Ni acelerones, ni estancamientos. Motor diésel. Nunca había tenido un partido tan cómodo el cuadro rojillo en esta temporada. Un rival roto anímicamente y sin saber hacia dónde caminar deportivamente. Así, los rojillos comenzaron mejor. Como cualquier otro rival, dio a la UDL la posesión cuando quiso. Toca, pero en tu campo. De este a oeste, pero nunca hacia el norte, porque este equipo no tiene profundidad, solo horizontalidad. Y ese exceso de toque es una ventaja para el rival. Le espera y sabe, además, por dónde llegará. Por el centro. No hay bandas, no hay imaginación. El sistema defensivo local nunca sufrió. Y cuando atisbaba escaso peligro, sus jugadores lo atajaban de raíz. Falta, pero nadie se daba la vuelta para mirar a los ojos a Zabal. Desde la distancia, pero a los ojos.

Auzmendi probó en dos ocasiones a Miguel, pero fue Ubis el que marcó en el añadido al primer tiempo. Justo en el momento en el que había crecido. Ubis, zorro viejo, había visto los goles de Rubén Cruz, en Cartagena, y de Gorka, frente al Sporting. Al segundo palo. Ahí está el error. Da igual quién sea el central. Es el sitio adecuado. Rodrigo la puso tras un rechace y Ubis sorprendió desde segunda línea. Gol. El principio del fin, por si había dudas. No las había, sobre todo después de ver la reanudación.

La UD Logroñés es un equipo muerto en este momento. No hay ideas y, por tanto, no hay fútbol. Está subordinado a un único pensamientro. Fútbol por el centro. Siempre por el centro. No hay alternativas. Los rivales lo saben. El único que no se ha dado cuenta es el propio conjunto blanquirrojo. De aquí para allá, pero sin brújula. Caneda ya no sorprende con sus balones en largo; a Rayco no le dejan darse la vuelta. Ayer, todo eso fue mérito del Calahorra. No sufrió. Parla no se despeinó su barba hipster. Le sobraba tiempo para recuperar y repartir juego. Y además, el Calahorra es un equipo con confianza. Cuatro disparos, dos goles. Vive un idilio con el acierto.

Todo lo contrario que su rival. La fortuna ha dado la espalda a la UDL. Pudo empatar el partido en su mejor jugada. Una bendición la ruleta a lo Zidane de Olaetxea, pero Marcos André estrelló el balón en la madera. No hay recuerdos, sino números exitosos. Los otros, también decapitan. La UDL perdió la cabeza dos minutos después, cuando la de Goñi encontró el cuero. Otro balón por la derecha, como el del primer gol del Sporting. Otra cadena de errores. Una Uno de tantos.